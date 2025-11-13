Dirigente de Galatasaray cuestionó a Icardi y crece el interés desde Argentina

La caída de Galatasaray por 1-0 frente a Kocaelispor generó un clima de tensión interna en el club de Estambul. Pese a mantenerse como líder de la Superliga turca con 29 puntos y seguir en zona de playoffs de la Champions League, la última actuación del equipo abrió un fuerte debate puertas adentro.

En la reunión mensual del Consejo directivo, el dirigente Turcan Bolayır tomó la palabra y apuntó contra varias figuras del plantel, entre ellas Mauro Icardi. Según el diario Hurriyet, el directivo cuestionó el rendimiento del capitán argentino y aseguró que “no puede correr, no puede perder el exceso de peso” y que “no está apto para disputar 90 minutos”.

El presidente Dursun Özbek intentó bajar el tono de la discusión, aunque Bolayır insistió en sus críticas y marcó que, si aparecen ofertas en enero, el club debería analizarlas.

Icardi, de 32 años, llegó en 2022 al conjunto turco y acumula 102 partidos, 67 goles y 22 asistencias, además de cinco títulos. Tras superar una lesión ligamentaria, convirtió seis goles en los últimos 14 encuentros.

Mientras tanto, su futuro sigue abierto. Medios turcos indicaron que Estudiantes de La Plata consultó condiciones para la próxima temporada, coincidiendo con el final de su contrato. El club presidido por Juan Sebastián Verón tendría un interés concreto, por encima del de América de México.

A esto se suma la propuesta económica del NEOM SC de Arabia Saudita y un seguimiento especial desde Italia: de acuerdo con Tuttosport, Milan evalúa incorporarlo. Un eventual regreso a la Serie A tendría un condimento particular, ya que Icardi fue capitán e ídolo del Inter, el clásico rival de la ciudad.