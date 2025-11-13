Paredes sueña con Dybala en Boca y crece la expectativa para 2026

Gallardo define los refuerzos que River buscará para 2026
Deportes13/11/2025GASTON PAROLA
Boca atraviesa uno de sus mejores tramos deportivos del 2025. Tras la victoria en el Superclásico ante River que aseguró su regreso a la Copa Libertadores, el plantel ya piensa en el armado para 2026 y Leandro Paredes volvió a ilusionar a los hinchas al mencionar a Paulo Dybala.
El capitán xeneize destacó que sumar a un futbolista de la jerarquía del cordobés sería “algo espectacular” para el equipo. Sin embargo, aclaró que la decisión depende exclusivamente del delantero: “Hay muchas cosas que evaluar, está por ser papá también. Ojalá tome la mejor decisión para él y su familia. Acá lo esperamos con la ilusión intacta”, señaló.
Días atrás, el padre de Paredes había comentado una charla entre ambos jugadores que reavivó las expectativas al asegurar que Dybala “quiere venir” y que incluso habría manifestado su intención de jugar en La Bombonera.
En cuanto a su situación contractual, Dybala renovó automáticamente su vínculo con Roma a comienzos de 2025, luego de ser vinculado con una posible salida a Arabia Saudita. El nuevo contrato se extiende hasta junio de 2026, por lo que Boca deberá negociar con el club italiano si pretende incorporarlo antes de quedar libre.
Además, Paredes reconoció su buena relación con Neymar, otro nombre que suele aparecer en el radar de deseos del hincha, aunque remarcó que el brasileño tiene contrato vigente y merecen respetarse sus decisiones profesionales.
Por ahora, la ilusión está instalada y el mercado de 2026 empieza a tomar temperatura en Brandsen 805.
