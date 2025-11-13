Salarios formales cayeron 1% frente a la inflación de septiembre

Los salarios registrados —tanto del sector público como del privado— perdieron un 1% de su poder adquisitivo en septiembre, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe confirma que las remuneraciones formales volvieron a quedar por detrás de la inflación mensual.

El organismo detalló que los sueldos formales tuvieron un aumento promedio del 1,3% en septiembre, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ese mes fue del 2,1%. Esa diferencia explica la caída del salario real, que había mostrado una leve mejora del 0,5% en agosto.

En el análisis por sectores, los salarios del sector privado registrado subieron 1,4% y los del sector público avanzaron 1,1%. En contraste, los ingresos del sector privado no registrado —de mayor volatilidad— registraron un incremento del 5,7%.

El INDEC releva que el mercado laboral está compuesto en un 50,16% por trabajadores del sector privado registrado, un 29,91% por empleados públicos y un 19,93% por asalariados del sector informal.

En términos interanuales, los salarios informales mostraron un aumento del 120,2%, mientras que en el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 la suba fue del 77%. Esta dinámica refleja que, aunque el sector informal suele reaccionar más rápido ante la inflación, continúa enfrentando condiciones de mayor inestabilidad y menor protección laboral.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró este miércoles que uno de los objetivos del Gobierno es “formalizar” la actividad económica, especialmente en materia laboral y tributaria, en busca de mejorar la calidad del empleo y reducir las diferencias entre los distintos segmentos del mercado de trabajo.