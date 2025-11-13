Incertidumbre por la presencia de Milei en la cumbre del Mercosur en Brasil

Argentina y EE.UU. avanzan hacia un acuerdo comercial histórico
En la Casa Rosada crece el optimismo por un anuncio inminente tras la gira del canciller Pablo Quirno en Washington. Las negociaciones estarían prácticamente cerradas.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea genera expectativas y tensiones en la región. El presidente Javier Milei todavía no confirmó si participará de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, prevista para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil.
La reunión será clave: el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva busca concretar definitivamente un tratado que lleva más de dos décadas de negociaciones y que promete abrir nuevas condiciones comerciales entre ambos bloques. Sin embargo, la falta de definición del mandatario argentino genera dudas sobre la foto final que Brasil quiere mostrar.
Milei ya decidió no asistir al G20 que se celebrará este mes en Sudáfrica y enviará en su lugar al canciller Pablo Quirno. Su presencia en la cumbre regional sigue en evaluación, aunque fuentes diplomáticas aseguran que la decisión se conocerá recién cerca de la fecha.
Mientras tanto, Lula intensifica las gestiones para garantizar la firma del acuerdo, acompañado por el respaldo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En Itamaraty dan por hecho que el tratado se concretará este año, a pesar de las objeciones de algunos países europeos, como Francia, Irlanda y Polonia.
En Argentina, el Gobierno mantiene una postura discreta frente a las negociaciones, priorizando su acercamiento estratégico con Estados Unidos e Israel. No obstante, desde Brasil confían en que Milei finalmente asista al encuentro, junto al resto de los mandatarios de la región, para mostrar unidad en un momento clave para el Mercosur.
