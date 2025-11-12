Milei reúne a su mesa política y al Gabinete en medio de tensiones internas

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles una serie de reuniones en Casa Rosada en el marco de la redefinición del organigrama estatal, tras los cambios publicados en el Boletín Oficial que generaron controversia dentro del Gobierno.

Desde las 9.30, el mandatario convocó a su mesa política, integrada por los funcionarios más cercanos, y luego ampliará el encuentro al resto del Gabinete. Entre los asistentes se encuentran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli —quien participará por primera vez de este espacio—; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Las reuniones se producen tras la polémica por el traspaso del Registro Nacional de las Personas (Renaper) del Ministerio del Interior a la cartera de Seguridad, decisión que el Gobierno decidió revertir luego de las críticas internas y de sectores del PRO.

Fuentes oficiales atribuyeron la modificación a un error administrativo de la Secretaría Legal y Técnica, mientras que otras voces señalaron una maniobra política para restarle poder al ministro Santilli. Desde el PRO apuntaron directamente a Patricia Bullrich por intentar “acaparar funciones”.

Incluso el dirigente bonaerense Cristian Ritondo expresó públicamente su desacuerdo y recordó que “el Renaper siempre fue un organismo de uso civil”.

Durante la jornada, Milei escuchará las propuestas de reorganización elaboradas por Adorni y Santilli. Este último aseguró que “los cargos no son una prioridad” y que su enfoque está en “avanzar con las reformas estructurales”.

En paralelo, el expresidente Mauricio Macri reunirá a la dirigencia del PRO para analizar el rol del partido dentro del espacio libertario y definir su estrategia con vista a las elecciones de 2027.