Más de 56 mil alumnos santafesinos rinden las Pruebas Aprender 2025

Este miércoles, estudiantes de sexto grado de 1.520 escuelas santafesinas participan de las Pruebas Aprender 2025, que evalúan Lengua y Matemática.

Un total de 56.275 alumnos de sexto grado de toda la provincia de Santa Fe participan este miércoles de las Pruebas Aprender 2025, organizadas por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

El operativo nacional evalúa los aprendizajes en las áreas de Lengua y Matemática, y busca obtener información clave sobre el desempeño de los estudiantes en el último año de la escuela primaria.

En Santa Fe, las pruebas se desarrollan en 1.520 establecimientos educativos, de los cuales 1.225 son de gestión estatal y 295 de gestión privada, según confirmó el Ministerio de Educación provincial al diario La Capital.

En todo el país, la evaluación alcanza a unos 750.000 estudiantes de más de 20.000 escuelas, bajo la coordinación de la Dirección de Evaluación e Información Educativa de la Secretaría de Educación nacional.

