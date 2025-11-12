Más de 56 mil alumnos santafesinos rinden las Pruebas Aprender 2025

Pullaro: “La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más”
El gobernador participó de la 66ª Fiesta de la Frutilla en Coronda y destacó el rol de Santa Fe como motor productivo del país.
Este miércoles, estudiantes de sexto grado de 1.520 escuelas santafesinas participan de las Pruebas Aprender 2025, que evalúan Lengua y Matemática.Santa Fe12/11/2025LORENA ACOSTA
Un total de 56.275 alumnos de sexto grado de toda la provincia de Santa Fe participan este miércoles de las Pruebas Aprender 2025, organizadas por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
El operativo nacional evalúa los aprendizajes en las áreas de Lengua y Matemática, y busca obtener información clave sobre el desempeño de los estudiantes en el último año de la escuela primaria.
En Santa Fe, las pruebas se desarrollan en 1.520 establecimientos educativos, de los cuales 1.225 son de gestión estatal y 295 de gestión privada, según confirmó el Ministerio de Educación provincial al diario La Capital.
En todo el país, la evaluación alcanza a unos 750.000 estudiantes de más de 20.000 escuelas, bajo la coordinación de la Dirección de Evaluación e Información Educativa de la Secretaría de Educación nacional.
El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin recorrieron la muestra inmersiva Estación Rosario 300, una propuesta que celebra el tricentenario de la ciudad con tecnología, historia y cultura.
El Gobierno provincial aprobó un decreto que regula la adopción de IA generativa en el Estado, con pautas éticas, capacitación obligatoria y control sobre los datos personales.
La medida del gobierno provincial busca proteger la biodiversidad, pero los trabajadores advierten que afectará a 2.500 familias y reclaman una mesa de diálogo antes de iniciar protestas.
El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto del senador Ciro Seisas (Unidos-Rosario) que crea un sistema de trazabilidad unitaria para opioides inyectables y otros fármacos de alto riesgo. La iniciativa, que surge tras las muertes por fentanilo contaminado entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, pasó a Diputados.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.