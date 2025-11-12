Presupuesto 2026: jubilados mantendrán aumentos por inflación pero sin incrementos extra

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo establece que las jubilaciones y pensiones mantendrán los aumentos mensuales por inflación, sin incrementos adicionales ni modificaciones en el bono de $70.000 que perciben los beneficiarios de la mínima, congelado desde marzo de 2024.

Según el texto enviado al Congreso, el Gobierno destinará $65,7 billones al pago de jubilaciones y pensiones para 6 millones de beneficiarios, de los cuales la mitad cobra la mínima. Además, se prevén $5,3 billones para pensiones no contributivas y $3,6 billones para prestaciones de PAMI.

Durante la presentación, el presidente Javier Milei señaló que las partidas del sistema previsional tendrán un aumento del 5%, aunque este ajuste no se traducirá en una mejora real de los haberes, ya que seguirá aplicándose la fórmula mensual vinculada al índice de precios.

El Presupuesto también prevé que la recaudación de la Seguridad Social alcance el 4,4% del PBI, impulsada por los aportes y contribuciones, junto con el 28,6% del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque como recursos adicionales.

La Oficina del Presupuesto del Congreso destacó que el gasto previsional representará el 5,3% del PBI, levemente superior al de años anteriores, mientras que el impacto del bono para completar el haber mínimo caerá del 0,4% al 0,3% del producto bruto.