Presupuesto 2026: jubilados mantendrán aumentos por inflación pero sin incrementos extra

Bullrich creó la carrera de “Investigador del Delito” para profesionales
El Ministerio de Seguridad lanzó una nueva formación dentro de la Policía Federal Argentina destinada a graduados universitarios de distintas disciplinas.
El Gobierno confirmó que el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima seguirá congelado, mientras los haberes continuarán ajustándose por inflación.Política 12/11/2025SOFIA ZANOTTI
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo establece que las jubilaciones y pensiones mantendrán los aumentos mensuales por inflación, sin incrementos adicionales ni modificaciones en el bono de $70.000 que perciben los beneficiarios de la mínima, congelado desde marzo de 2024.
Según el texto enviado al Congreso, el Gobierno destinará $65,7 billones al pago de jubilaciones y pensiones para 6 millones de beneficiarios, de los cuales la mitad cobra la mínima. Además, se prevén $5,3 billones para pensiones no contributivas y $3,6 billones para prestaciones de PAMI.
Durante la presentación, el presidente Javier Milei señaló que las partidas del sistema previsional tendrán un aumento del 5%, aunque este ajuste no se traducirá en una mejora real de los haberes, ya que seguirá aplicándose la fórmula mensual vinculada al índice de precios.
El Presupuesto también prevé que la recaudación de la Seguridad Social alcance el 4,4% del PBI, impulsada por los aportes y contribuciones, junto con el 28,6% del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque como recursos adicionales.
La Oficina del Presupuesto del Congreso destacó que el gasto previsional representará el 5,3% del PBI, levemente superior al de años anteriores, mientras que el impacto del bono para completar el haber mínimo caerá del 0,4% al 0,3% del producto bruto.
El Ministerio de Seguridad lanzó una nueva formación dentro de la Policía Federal Argentina destinada a graduados universitarios de distintas disciplinas.
El Presidente encabeza reuniones en Casa Rosada tras los cambios en el organigrama estatal y la polémica por el traspaso del Renaper.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El presidente dispuso cambios en la organización del Estado: Seguridad absorberá Migraciones y el Renaper, mientras que la Jefatura de Gabinete concentrará Comunicación, Medios, Turismo y Deportes.
El nuevo titular de Interior, Diego Santilli, iniciará su gestión con una recorrida por provincias aliadas. El primer destino será Entre Ríos, en el marco de una agenda que busca fortalecer vínculos con gobernadores.
El acto se realizará este martes a las 15 en Casa Rosada y marcará su incorporación formal al Gabinete nacional.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.