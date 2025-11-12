Disputa en el Gabinete: Santilli y Bullrich se enfrentan por el control del Renaper

Bullrich creó la carrera de “Investigador del Delito” para profesionales
El Ministerio de Seguridad lanzó una nueva formación dentro de la Policía Federal Argentina destinada a graduados universitarios de distintas disciplinas.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.Política 12/11/2025SOFIA ZANOTTI
El reciente reordenamiento del Gabinete nacional desató una fuerte interna dentro del Gobierno de Javier Milei. El foco del conflicto es el Registro Nacional de las Personas (Renaper), un organismo clave por el manejo de datos personales, que enfrenta a dos figuras de peso del oficialismo: Diego Santilli y Patricia Bullrich.
El presidente firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 793/25, que originalmente transfería tanto el Renaper como Migraciones del Ministerio del Interior a la órbita de Seguridad. Sin embargo, pocas horas después, desde la Casa Rosada aclararon que solo Migraciones pasará al control de Bullrich, mientras que el Renaper permanecerá bajo la conducción de Santilli.
La corrección no aplacó las tensiones. Bullrich, que dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir en el Senado, intenta dejar al frente de Seguridad a funcionarios de su confianza, como Alejandra Monteoliva —actual secretaria de Seguridad—, y busca mantener influencia en áreas estratégicas. Además, impulsa el nombramiento de Alberto Fohrig en la custodia de la embajada argentina en Estados Unidos.
Desde el entorno de Santilli remarcan que la situación “no está completamente saldada” y que aún resta definir quién quedará al mando del Renaper. El ministro, recientemente jurado, trabaja en la conformación de su equipo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y evalúa incorporar colaboradores de su anterior gestión en la Ciudad de Buenos Aires.
El debate interno también alcanzó al PRO. Cristian Ritondo, cercano a Santilli, recordó que el Renaper “debe permanecer bajo uso civil por el tipo de información sensible que maneja”. Mientras tanto, el flamante ministro prepara una gira por provincias aliadas para afianzar vínculos políticos, en medio de un clima de creciente tensión administrativa dentro del Gobierno.
