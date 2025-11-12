Incendio en una vivienda de Venado Tuerto

En horas de la madrugada de este miércoles, personal de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto intervino en un incendio domiciliario registrado en Pasaje Gatti al 2600.



El aviso ingresó al cuartel cerca de las 3:00, y al arribar al lugar los bomberos constataron que el foco ígneo se concentraba en una olla colocada sobre las hornallas de una cocina. De inmediato procedieron a retirarla hacia el exterior de la vivienda y realizaron ventilación natural para disipar el humo acumulado.



En el lugar también trabajó personal de la Guardia Urbana Municipal. No se registraron heridos ni daños de consideración.