Incendio en una vivienda de Venado Tuerto

Bombal incorporó una nueva niveladora de arrastre para mejorar los caminos rurales
La Comuna invirtió más de $26 millones, con fondos de la Tasa Rural, en una maquinaria destinada a optimizar el mantenimiento vial y facilitar la producción local.
El fuego se originó en una olla olvidada sobre la cocina durante la madrugada.Regionales12/11/2025SOFIA ZANOTTI
En horas de la madrugada de este miércoles, personal de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto intervino en un incendio domiciliario registrado en Pasaje Gatti al 2600.
El aviso ingresó al cuartel cerca de las 3:00, y al arribar al lugar los bomberos constataron que el foco ígneo se concentraba en una olla colocada sobre las hornallas de una cocina. De inmediato procedieron a retirarla hacia el exterior de la vivienda y realizaron ventilación natural para disipar el humo acumulado.
En el lugar también trabajó personal de la Guardia Urbana Municipal. No se registraron heridos ni daños de consideración.
La Provincia de Santa Fe avanza en la modernización del muelle de pasajeros de La Fluvial, una obra emblemática para la ciudad de Rosario que demandará una inversión de $3.914 millones y se ejecutará en un plazo estimado de 270 días.
El Hogar Familia, el CRET y Puentes del Alma finalizaron sus trámites de normalización junto al diputado Leo Calaianov, asegurando su continuidad y acceso a nuevos programas de fortalecimiento.
“Toto” es el nuevo mozo robótico de una YPF de Bombal. Lleva pedidos, canta y baila, pero no reemplaza a ningún trabajador.
El vehículo se prendió fuego mientras circulaba. Bomberos y policía actuaron rápidamente y no hubo heridos.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.