Venado Tuerto: un hombre con antecedentes volvió a vender drogas y quedó detenido

Carlos Daniel “Mele” R., de 50 años, quedó en prisión preventiva luego de ser detenido durante un allanamiento realizado en calle Caparrós al 500 de Venado Tuerto. La investigación, encabezada por el fiscal Iván Raposo, permitió secuestrar cerca de 150 gramos de cocaína escondidos en el interior de una escalera.



El operativo fue llevado adelante por la División Microtráfico – Región III, con apoyo del Departamento Operativo Complejo y grupos tácticos del GOT de Villa Constitución y Casilda. Además de la droga, los efectivos incautaron $194.150 en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con la acusación fiscal, en la vivienda del detenido se obtuvieron registros fílmicos que lo muestran realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. También hubo declaraciones de vecinos que indicaron que en ese domicilio funcionaba un punto constante de comercialización.

“Mele” R. ya tenía antecedentes por narcotráfico: había cumplido una condena de siete años dictada por el Juzgado Federal y en 2023 fue nuevamente condenado por causas de género. Recuperó la libertad el año pasado, pero según la investigación, volvió rápidamente a la actividad delictiva.

Tras la audiencia realizada este lunes, el hombre fue imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y permanecerá detenido hasta el juicio oral y público.