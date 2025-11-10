Un robot atiende en una estación de servicio de Bombal

En la localidad santafesina de Bombal, una estación de servicio YPF sumó una curiosa incorporación: “Toto”, un robot que cumple tareas de mozo y se encarga de llevar los pedidos a las mesas del área gastronómica.

La encargada del local, Yamila Namur, contó que la idea surgió luego de participar en una exposición de YPF donde se presentaron nuevas tecnologías aplicadas al servicio. “Nos gustó mucho y decidimos implementarlo. A la gente le encanta, le sacan fotos y lo graban”, relató.

El robot realiza funciones básicas: traslada bandejas con pedidos, retira vajilla y hasta puede bailar o cantar el feliz cumpleaños. Su desplazamiento por el salón se basa en un sistema de programación que organiza las rutas entre las mesas y la caja.

Namur aclaró que su llegada no implica reemplazo de personal. “Toto no reemplaza a nadie. Antes el cliente pedía en la caja y retiraba por la barra; ahora el robot simplemente lleva el pedido”, explicó.

Desde su presentación, el simpático asistente tecnológico se transformó en una atracción, sobre todo para los más chicos que visitan el pelotero del lugar. “Piden que baile, se divierten mucho. La idea es sumar algo diferente y ofrecer un servicio más completo”, concluyó Namur.