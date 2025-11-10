El Gobierno impulsa un sistema de vouchers para reemplazar los planes sociales

El Gobierno nacional puso en marcha una de las propuestas centrales de Javier Milei: reemplazar parte de los planes sociales por un sistema de “vouchers de capacitación”, destinados a promover la formación laboral y la inserción en el empleo formal.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que negocia acuerdos con empresas, cámaras productivas y centros de formación técnica. El esquema está orientado principalmente a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que junto con la línea Acompañamiento Social reemplazó al ex Potenciar Trabajo tras la reestructuración encabezada por la ministra Sandra Pettovello.

Según fuentes oficiales, el proyecto se encuentra en una etapa de prueba piloto y permitirá que los beneficiarios canjeen cupones por cursos, prácticas profesionales y certificaciones en instituciones acreditadas. La primera experiencia se desarrollará en el Centro de Formación de Capital Humano, con capacitaciones en distintos oficios.

El plan apunta a redirigir los fondos que hoy se destinan al pago directo de planes sociales hacia la financiación de instancias formales de capacitación, reduciendo la intermediación y fortaleciendo el vínculo con empresas que demandan trabajadores.

Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual “genera dependencia” y que la propuesta busca fomentar la autonomía económica. En tanto, los movimientos sociales advierten que se trata de un recorte encubierto y alertan sobre el riesgo de precarización laboral.

Si el modelo avanza, los beneficiarios recibirán un voucher canjeable por cursos de oficios, capacitaciones técnicas o programas de inserción laboral, dictados por sindicatos, universidades, ONG, cámaras empresarias o empresas privadas.

Aunque el Ejecutivo remarca que el objetivo es pasar “de la asistencia a la empleabilidad”, aún no se definió una fecha para su implementación plena.