El Gobierno impulsa un sistema de vouchers para reemplazar los planes sociales

Patricia Bullrich viaja a 9 de Julio para coordinar asistencia por las inundaciones
La ministra de Seguridad encabezará reuniones con intendentes y productores afectados por el temporal.
La iniciativa busca transformar los programas de asistencia en herramientas de capacitación laboral. Comenzará con una prueba piloto para beneficiarios del plan “Volver al Trabajo”.País10/11/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional puso en marcha una de las propuestas centrales de Javier Milei: reemplazar parte de los planes sociales por un sistema de “vouchers de capacitación”, destinados a promover la formación laboral y la inserción en el empleo formal.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que negocia acuerdos con empresas, cámaras productivas y centros de formación técnica. El esquema está orientado principalmente a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que junto con la línea Acompañamiento Social reemplazó al ex Potenciar Trabajo tras la reestructuración encabezada por la ministra Sandra Pettovello.
Según fuentes oficiales, el proyecto se encuentra en una etapa de prueba piloto y permitirá que los beneficiarios canjeen cupones por cursos, prácticas profesionales y certificaciones en instituciones acreditadas. La primera experiencia se desarrollará en el Centro de Formación de Capital Humano, con capacitaciones en distintos oficios.
El plan apunta a redirigir los fondos que hoy se destinan al pago directo de planes sociales hacia la financiación de instancias formales de capacitación, reduciendo la intermediación y fortaleciendo el vínculo con empresas que demandan trabajadores.
Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual “genera dependencia” y que la propuesta busca fomentar la autonomía económica. En tanto, los movimientos sociales advierten que se trata de un recorte encubierto y alertan sobre el riesgo de precarización laboral.
Si el modelo avanza, los beneficiarios recibirán un voucher canjeable por cursos de oficios, capacitaciones técnicas o programas de inserción laboral, dictados por sindicatos, universidades, ONG, cámaras empresarias o empresas privadas.
Aunque el Ejecutivo remarca que el objetivo es pasar “de la asistencia a la empleabilidad”, aún no se definió una fecha para su implementación plena.
La ministra de Seguridad encabezará reuniones con intendentes y productores afectados por el temporal.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
El organismo actualizó los haberes y asignaciones familiares con una suba del 2,08%.
El legislador del PRO cuestionó que Adorni y Santilli no asuman sus bancas, respaldó las críticas de Mauricio Macri al Gobierno y adelantó que su espacio apoyará las reformas laboral e impositiva.
Ambos ex funcionarios se despidieron de sus equipos y dejaron en marcha el traspaso con los nuevos titulares.
El gobernador presentó el Presupuesto 2026 en medio de tensiones con el sector que responde a Cristina Kirchner. En La Plata esperan que el debate revele el verdadero alineamiento del peronismo bonaerense.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El serbio habló sobre su futuro y reveló su anhelo de despedirse del tenis representando a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.