Villa Cañás vivió un fin de semana a pura tradición

Organizada por la Escuela N.º 178 “Juan Cañas”, junto a su cooperadora, docentes, familias, exalumnos y un gran grupo de colaboradores, la fiesta se convirtió una vez más en un verdadero reflejo del espíritu cañaseña: trabajo, compromiso y unión.

Durante el fin de semana, las calles y el escenario mayor se llenaron de color, música y alegría. El desfile tradicional reunió a delegaciones gauchescas, agrupaciones, autos antiguos y vecinos que participaron con entusiasmo, reviviendo las raíces y costumbres que identifican a toda una comunidad.



El sábado por la noche, la banda La 440, oriunda de Arias (Córdoba), hizo vibrar a todos con su cuarteto, mientras que el domingo la fiesta culminó con las presentaciones de Huellas Fértil y Las Voces de Godeken, brindando un cierre musical de gran nivel.

Más allá de los artistas y el espectáculo, la Fiesta de la Tradición es, ante todo, el resultado del esfuerzo conjunto de padres, docentes, cooperadores y comercios locales, que con trabajo y compromiso logran sostener año tras año una celebración que trasciende lo escolar.

Como bien expresaron desde la organización: “Esta no es la fiesta de la Escuela 178. Es la fiesta de Villa Cañás, la fiesta de la tradición de todos.”

Una vez más, la comunidad cañaseña demostró que cuando hay unión, voluntad y amor por las raíces, las tradiciones siguen vivas y crecen junto a su gente