Villa Cañás vivió un fin de semana a pura tradición

Daniel Rasello inauguró su muestra "Villa Cañás: Sentimientos provocados"
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.
Organizada por la Escuela N.º 178 “Juan Cañas”, junto a su cooperadora, docentes, familias, exalumnos y un gran grupo de colaboradores, la fiesta se convirtió una vez más en un verdadero reflejo del espíritu cañaseña: trabajo, compromiso y unión.
Durante el fin de semana, las calles y el escenario mayor se llenaron de color, música y alegría. El desfile tradicional reunió a delegaciones gauchescas, agrupaciones, autos antiguos y vecinos que participaron con entusiasmo, reviviendo las raíces y costumbres que identifican a toda una comunidad.
El sábado por la noche, la banda La 440, oriunda de Arias (Córdoba), hizo vibrar a todos con su cuarteto, mientras que el domingo la fiesta culminó con las presentaciones de Huellas Fértil y Las Voces de Godeken, brindando un cierre musical de gran nivel.
Más allá de los artistas y el espectáculo, la Fiesta de la Tradición es, ante todo, el resultado del esfuerzo conjunto de padres, docentes, cooperadores y comercios locales, que con trabajo y compromiso logran sostener año tras año una celebración que trasciende lo escolar.
Como bien expresaron desde la organización: “Esta no es la fiesta de la Escuela 178. Es la fiesta de Villa Cañás, la fiesta de la tradición de todos.”
Una vez más, la comunidad cañaseña demostró que cuando hay unión, voluntad y amor por las raíces, las tradiciones siguen vivas y crecen junto a su gente
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
La Municipalidad de Villa Cañás informa que el lunes no habrá atención por el Día del Trabajador Municipal y el martes la actividad será reducida por una capacitación del personal.
Desde el miércoles 12 de noviembre se interrumpirá el ingreso por avenida 50 debido a trabajos de mejora en la red pluvial.
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, detalló en Sonic TV el despliegue de cuadrillas, la compra de equipamiento, avances en calles y caminos rurales, la instalación de contenedores y el proyecto de corredores biológicos que la ciudad impulsa junto a María Teresa.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El serbio habló sobre su futuro y reveló su anhelo de despedirse del tenis representando a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.