Firmatense detenido tras violento episodio en plena calle

Allanamientos y un detenido por microtráfico en Venado Tuerto
La PDI realizó dos procedimientos en distintos barrios de la ciudad, con el secuestro de cocaína, dinero y otros elementos vinculados a la causa.
El hombre atacó a su vecino y luego intentó agredir a la policía con un caño metálico.Policiales 09/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un confuso y violento episodio tuvo lugar ayer sábado al mediodía en calle Pellegrini al 1100 de la ciudad de Firmat. Personal del Comando Radioeléctrico intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un individuo arrojando piedras a una vivienda.
Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al denunciante, quien relató que su vecino había agredido a su mascota y dañado una verja. Cuando salió a increparlo, el agresor lo atacó con un objeto contundente, provocándole un corte en el brazo izquierdo y amenazándolo a él y a su familia.
Minutos después, al intentar dialogar con el sospechoso, los policías fueron recibidos con insultos. El hombre salió de su domicilio empuñando un caño metálico e intentó agredir tanto a los uniformados como al vecino. Finalmente, fue reducido mediante el uso mínimo de la fuerza, trasladado al hospital local para control médico y luego a la sede policial.
La Fiscalía de turno dispuso que se lo notifique por los delitos de lesiones leves, amenazas y resistencia a la autoridad.
La PDI realizó dos procedimientos en distintos barrios de la ciudad, con el secuestro de cocaína, dinero y otros elementos vinculados a la causa.
La mujer, de 26 años, fue interceptada durante un control vehicular. Tenía una condena a cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal de Rosario.
Un control rutinario del Comando Radioeléctrico permitió la detención de un hombre de 33 años buscado por una causa federal vinculada a drogas.
Ocurrió el domingo por la noche en el centro de Venado Tuerto. El sospechoso fue identificado por cámaras y aprehendido a pocas cuadras.
Una investigación judicial encabezada por el fiscal Iván Raposo permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo. Hubo allanamientos, secuestro de cocaína y prisión preventiva para los acusados.
El procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Provincial de Venado Tuerto en la Ruta Nacional 33. El conductor fue detenido y el vehículo quedó secuestrado.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
Un joven con prisión domiciliaria fue detenido tras violar la medida y protagonizar un episodio de violencia.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.