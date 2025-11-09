Firmatense detenido tras violento episodio en plena calle

Un confuso y violento episodio tuvo lugar ayer sábado al mediodía en calle Pellegrini al 1100 de la ciudad de Firmat. Personal del Comando Radioeléctrico intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un individuo arrojando piedras a una vivienda.



Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al denunciante, quien relató que su vecino había agredido a su mascota y dañado una verja. Cuando salió a increparlo, el agresor lo atacó con un objeto contundente, provocándole un corte en el brazo izquierdo y amenazándolo a él y a su familia.

Minutos después, al intentar dialogar con el sospechoso, los policías fueron recibidos con insultos. El hombre salió de su domicilio empuñando un caño metálico e intentó agredir tanto a los uniformados como al vecino. Finalmente, fue reducido mediante el uso mínimo de la fuerza, trasladado al hospital local para control médico y luego a la sede policial.

La Fiscalía de turno dispuso que se lo notifique por los delitos de lesiones leves, amenazas y resistencia a la autoridad.