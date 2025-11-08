Milei fue ovacionado en el Congreso boliviano durante la asunción de Rodrigo Paz Pereira

El presidente Javier Milei generó una verdadera revolución este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, durante la ceremonia de asunción del nuevo mandatario, Rodrigo Paz Pereira. Su ingreso al recinto provocó una ovación espontánea de los legisladores bolivianos, que se acercaron para saludarlo y sacarse fotografías, en un hecho poco habitual en este tipo de actos protocolares.



Milei viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Desde la Casa Rosada se informó oficialmente que “el Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira”.

El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, compartió en redes el video del momento y lo describió como un “furor por Javier Milei en el Parlamento Boliviano”, destacando la sorpresa por la multitud de funcionarios y autoridades que se acercaron a tomarse selfies con el mandatario argentino.

Durante la ceremonia, el vicepresidente boliviano, Edman Lara, lo mencionó en primer lugar entre los jefes de Estado presentes. Ya en el palco presidencial, Milei mantuvo saludos cordiales con sus pares: intercambió sonrisas con Yamandú Orsi (Uruguay) y conversó unos instantes con Santiago Peña (Paraguay). En cambio, el saludo con Gabriel Boric (Chile) fue distante, mientras que con Daniel Noboa (Ecuador) se abrazaron afectuosamente.