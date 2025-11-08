Patricia Bullrich viaja a 9 de Julio para coordinar asistencia por las inundaciones

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitará este sábado la localidad bonaerense de 9 de Julio para supervisar y coordinar el operativo de asistencia a los damnificados por las recientes inundaciones que afectaron a gran parte de la región.



Según confirmaron fuentes oficiales, la funcionaria mantendrá a las 13 horas una reunión con intendentes en la Municipalidad local, con el objetivo de evaluar la situación y coordinar medidas conjuntas de respuesta.

Más tarde, a las 15, Bullrich encabezará un encuentro con productores rurales en la Sociedad Rural de 9 de Julio, donde escuchará las demandas del sector y analizará los daños provocados por el exceso hídrico en los campos.

La visita forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para asistir a las comunidades afectadas y mitigar el impacto del fenómeno climático que dejó amplias zonas rurales bajo el agua.