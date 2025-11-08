Abdala ratifica su mandato y desafía los rumores de reemplazo

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, afirmó que su mandato fue votado por unanimidad y finaliza el 24 de febrero de 2026, desmintiendo versiones que anticipaban su reemplazo en diciembre. “Tengo mandato hasta el 24 de febrero, según lo establece el reglamento del Senado”, señaló en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

La aclaración surge en medio de especulaciones que ubican como posibles sucesores a los senadores electos Nadia Márquez (Neuquén) y Agustín Coto (Tierra del Fuego), respaldados por el entorno presidencial. Sin embargo, ambos nombres generan reparos: Márquez atraviesa una probation judicial y Coto aún no cuenta con consenso interno.

Desde la Casa Rosada no hubo comunicación formal sobre el tema. “A mí nadie me preguntó nada”, resumió Abdala, quien se mantiene dentro de la línea de sucesión presidencial.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel continúa sumando frentes de conflicto. En los últimos días desplazó a una funcionaria cercana al gremio legislativo, desatando un escándalo interno que podría derivar en la Justicia. Además, mantiene diferencias con la ministra Patricia Bullrich y con el entorno presidencial, tensiones que ya impactan en la dinámica del Senado.

En paralelo, la próxima sesión de la Cámara alta tratará los cambios en la ley de decretos de necesidad y urgencia (DNU). El interbloque peronista, encabezado por José Mayans, firmó el dictamen en disidencia para habilitar la versión del proyecto aprobada por Diputados. La oposición busca que los DNU pierdan vigencia si no son ratificados en 90 días, mientras que el oficialismo intentará frenar esa modificación.