Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Villa Cañás

La investigación judicial por un grave caso de abuso sexual intrafamiliar sacude a Villa Cañás. La fiscal Andrea Cavallero pidió una condena de 18 años y medio de prisión para un hombre identificado como Marcelo, acusado de abusar de su hijastra desde que la niña tenía 8 años hasta diciembre de 2024, cuando la joven pudo abandonar la vivienda familiar.

Según la acusación, el imputado habría aprovechado la convivencia para cometer reiterados abusos de índole sexual —incluyendo tocamientos, acceso carnal y otras prácticas forzadas— en un contexto de sometimiento y silencio prolongado.

La denuncia fue presentada por la víctima en enero de 2025, apenas semanas después de haberse ido del hogar. A partir de allí, se inició una investigación que culminó con la detención del acusado en febrero. Desde entonces, permanece con prisión preventiva ordinaria.

Durante una audiencia celebrada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, la defensa, a cargo del abogado Mauro Blanco, pidió que se le conceda el arresto domiciliario alegando problemas de salud. La fiscalía se opuso y el juez Mauricio Clavero rechazó el planteo, al considerar que el acusado puede recibir atención médica dentro del servicio penitenciario.

La audiencia preliminar fue fijada para el 26 de noviembre, paso previo al juicio oral y público. Si el proceso avanza, el caso podría transformarse en un nuevo ejemplo de la creciente visibilización de los abusos sexuales ocurridos en el ámbito familiar.