Villa Cañás abre licitación para la concesión del quincho del Balneario

Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Villa Cañás
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
La Municipalidad convoca a interesados en administrar y explotar el quincho comedor y parrilla del Balneario “Virginia L. de Díaz”. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.Villa Cañás06/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás lanzó el llamado a Licitación Pública N° 08/2025 con el objetivo de otorgar la concesión para la administración y explotación del quincho comedor y parrilla ubicado en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.
Los interesados podrán consultar y adquirir los pliegos de bases y condiciones en la sede del municipio, ubicada en calle 53 N° 456, comunicándose al teléfono 3462-450201.
Las ofertas serán recibidas hasta el martes 19 de noviembre a las 11:30 horas, mientras que la apertura de sobres se realizará el mismo día a las 12:00.
El valor del pliego se fijó en 20 mil pesos ($20.000) y la garantía de seriedad de oferta en 1 millón de pesos ($1.000.000).
La convocatoria busca garantizar la continuidad de un servicio clave dentro del predio recreativo más importante de la ciudad, que cada temporada recibe a cientos de visitantes.
