Villa Cañás abre licitación para la concesión del quincho del Balneario

La Municipalidad de Villa Cañás lanzó el llamado a Licitación Pública N° 08/2025 con el objetivo de otorgar la concesión para la administración y explotación del quincho comedor y parrilla ubicado en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.

Los interesados podrán consultar y adquirir los pliegos de bases y condiciones en la sede del municipio, ubicada en calle 53 N° 456, comunicándose al teléfono 3462-450201.

Las ofertas serán recibidas hasta el martes 19 de noviembre a las 11:30 horas, mientras que la apertura de sobres se realizará el mismo día a las 12:00.

El valor del pliego se fijó en 20 mil pesos ($20.000) y la garantía de seriedad de oferta en 1 millón de pesos ($1.000.000).

La convocatoria busca garantizar la continuidad de un servicio clave dentro del predio recreativo más importante de la ciudad, que cada temporada recibe a cientos de visitantes.