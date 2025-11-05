El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso del 10 al 31 de diciembre

El Gobierno confirmó este miércoles que las sesiones extraordinarias del Congreso se desarrollarán del 10 al 31 de diciembre, con el objetivo de debatir tres proyectos clave: el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria.

Fuentes oficiales precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que la decisión busca garantizar la aprobación del paquete económico antes del cierre del año legislativo.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo logró este martes el dictamen favorable del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El documento fue avalado gracias al voto doble del presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, tras un empate entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP).

La estrategia del Ejecutivo es demorar la votación hasta diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y LLA pase a tener, junto a sus aliados, la primera minoría parlamentaria. Desde esa fecha, el oficialismo contará con 115 diputados propios y aliados, más el posible respaldo de otros pequeños bloques, lo que le permitiría alcanzar la mayoría necesaria.

El texto oficial mantiene las previsiones económicas iniciales: crecimiento del 5%, inflación del 10%, dólar a $1.423 en diciembre de 2026, y un incremento del 10,6% en exportaciones y del 11% en importaciones.

Con esta convocatoria, el Gobierno apuesta a cerrar el año con la sanción del Presupuesto y las reformas estructurales que considera esenciales para consolidar su programa económico.