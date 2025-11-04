Fede Vigevani despide su gira con un show en Vélez

Yanina Latorre cuestionó la denuncia de Juanita Tinelli
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.Espectáculos04/11/2025SOFIA ZANOTTI
Después de recorrer nueve países y convocar a más de 800 mil personas, Fede Vigevani pondrá fin a su gira “El Mundo de Fede Vigevani” con un show histórico en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.
El creador de contenido uruguayo, que supera los 70 millones de suscriptores en YouTube, presentará un espectáculo que combina música, humor, desafíos y participación del público. Lo acompañarán Ian Lucas, Club Misterio, Los Vecinos y Los Fachas.
Las entradas están disponibles en www.enigmatickets.com con preventa exclusiva para clientes Galicia Visa desde el 4 de noviembre y venta general desde el 7, ambas a las 10:00.
Los precios varían según la ubicación:
Plateas laterales: entre $100.000 y $110.000
Sectores VIP: entre $95.000 y $105.000
VIP Premium: entre $110.000 y $120.000
El evento, producido por Impronta Music y Fénix Entertainment Group, marcará el cierre de una gira que pasó por México, Uruguay y otros países de Latinoamérica, consolidando a Vigevani como uno de los artistas más convocantes del público juvenil hispano.
