Darío Nieto criticó las “candidaturas testimoniales” y defendió a Macri

Francos y Catalán formalizan la transición con Adorni y Santilli en Casa Rosada
Ambos ex funcionarios se despidieron de sus equipos y dejaron en marcha el traspaso con los nuevos titulares.
El legislador del PRO cuestionó que Adorni y Santilli no asuman sus bancas, respaldó las críticas de Mauricio Macri al Gobierno y adelantó que su espacio apoyará las reformas laboral e impositiva.País04/11/2025SOFIA ZANOTTI
El legislador porteño Darío Nieto (PRO) expresó su desacuerdo con las “candidaturas testimoniales” dentro y fuera de su partido, al referirse a los casos de Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes no asumirán las bancas legislativas para las que fueron electos. “Me parecen mal las candidaturas testimoniales, de Adorni, de Santilli o de quien sea, de mi partido o de otro”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.
Nieto consideró que “es peor aún” el caso de Itaí Hagman, que encabezó la lista de Fuerza Patria “cuando le quedan dos años de mandato”. A su vez, destacó que Santilli “será un gran ministro del Interior” por su experiencia política y su vínculo con los gobernadores, aunque remarcó que “debería haber cumplido su mandato”.
Respecto de las declaraciones recientes de Mauricio Macri, quien cuestionó el rumbo del Gobierno nacional, Nieto defendió al expresidente y aseguró que “nadie puede dudar de su buena fe”. Recordó que Macri “fue el primero en apoyar a Milei en los momentos más difíciles” y pidió “desdramatizar” sus dichos.
“Macri no tiene dos caras, dice lo que piensa y seguramente se lo dijo a Milei también en esa cena que compartieron en Olivos”, ironizó el legislador, en alusión al encuentro que ambos mantuvieron días atrás.
Por otro lado, anticipó que el PRO acompañará las reformas que impulsa el oficialismo. “El PRO seguramente estará apoyando la modernización laboral y la reforma impositiva porque creemos en esas ideas”, afirmó.
Finalmente, Nieto definió a Javier Milei como “un liderazgo sano en lo económico”, aunque advirtió que “hay que pensar en lo que se construye después de Milei”. En ese sentido, llamó a fortalecer nuevos referentes dentro del PRO: “Ojalá tengamos liderazgos que vayan en esa línea”, concluyó.
Ambos ex funcionarios se despidieron de sus equipos y dejaron en marcha el traspaso con los nuevos titulares.
El gobernador presentó el Presupuesto 2026 en medio de tensiones con el sector que responde a Cristina Kirchner. En La Plata esperan que el debate revele el verdadero alineamiento del peronismo bonaerense.
La estación YPF Yatay, en Buenos Aires, estrenó el sistema “Pay-at-Pump”, que permite abonar el combustible con tarjeta o celular sin pasar por la caja.
El gobernador bonaerense presentará hoy a las 14:30, en el Salón Dorado de La Plata, el proyecto de Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y un paquete de deuda. Tras el acto, los textos irán a la Legislatura.
El presidente Javier Milei recibirá este viernes a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. El encuentro se da en medio de los cambios en el Gabinete y la búsqueda de acuerdos para avanzar con las reformas laboral y tributaria.
El Gobierno aplicará incrementos del 10%, 9% y 10,7% entre octubre y diciembre para servicios de discapacidad.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.
Con un doblete, el portugués dio vuelta el 2-1 de Al Nassr ante Al Fayha y estiró su cuenta histórica a 952 tantos oficiales.
El piloto de Chevrolet se impuso en el autódromo entrerriano y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, marca que no se lograba desde 1990 con Emiliano Satriano. Quedó líder de la Copa de Oro a dos fechas del final.
Ciclistas de Villa Cañás y localidades vecinas participaron del encuentro organizado por la Dirección de Deportes, que combinó deporte, recreación y naturaleza.
Los cruces de ida en Primera División “A” dejaron series abiertas, mientras que en la “B” se cerró la fase final con los equipos clasificados a las promociones