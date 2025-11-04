Darío Nieto criticó las “candidaturas testimoniales” y defendió a Macri

El legislador porteño Darío Nieto (PRO) expresó su desacuerdo con las “candidaturas testimoniales” dentro y fuera de su partido, al referirse a los casos de Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes no asumirán las bancas legislativas para las que fueron electos. “Me parecen mal las candidaturas testimoniales, de Adorni, de Santilli o de quien sea, de mi partido o de otro”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

Nieto consideró que “es peor aún” el caso de Itaí Hagman, que encabezó la lista de Fuerza Patria “cuando le quedan dos años de mandato”. A su vez, destacó que Santilli “será un gran ministro del Interior” por su experiencia política y su vínculo con los gobernadores, aunque remarcó que “debería haber cumplido su mandato”.

Respecto de las declaraciones recientes de Mauricio Macri, quien cuestionó el rumbo del Gobierno nacional, Nieto defendió al expresidente y aseguró que “nadie puede dudar de su buena fe”. Recordó que Macri “fue el primero en apoyar a Milei en los momentos más difíciles” y pidió “desdramatizar” sus dichos.

“Macri no tiene dos caras, dice lo que piensa y seguramente se lo dijo a Milei también en esa cena que compartieron en Olivos”, ironizó el legislador, en alusión al encuentro que ambos mantuvieron días atrás.

Por otro lado, anticipó que el PRO acompañará las reformas que impulsa el oficialismo. “El PRO seguramente estará apoyando la modernización laboral y la reforma impositiva porque creemos en esas ideas”, afirmó.

Finalmente, Nieto definió a Javier Milei como “un liderazgo sano en lo económico”, aunque advirtió que “hay que pensar en lo que se construye después de Milei”. En ese sentido, llamó a fortalecer nuevos referentes dentro del PRO: “Ojalá tengamos liderazgos que vayan en esa línea”, concluyó.