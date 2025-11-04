La ANMAT prohibió 18 suplementos dietarios y un medicamento para la diabetes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de 18 suplementos dietarios y un medicamento para la diabetes elaborados por la firma Grupo Bio Fit SRL, radicada en General Baigorria (Santa Fe). La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 8186/2025, tras detectarse graves irregularidades en una inspección realizada junto a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).

El informe detalla que el establecimiento no contaba con habilitación municipal, carecía de Director Técnico y no presentó documentación que garantizara la trazabilidad de los productos. Además, los Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA) se encontraban vencidos, lo que llevó a disponer el decomiso y retiro nacional de los artículos.

Entre los productos prohibidos figuran suplementos de cúrcuma, spirulina, magnesio, colágeno, ginkgo biloba, aceite de pescado, ajo, cartílago de tiburón y centella asiática, entre otros.

Durante una segunda inspección, la ASSAL constató que la empresa incumplió la orden de intervención anterior, hallando diferencias entre las cantidades registradas y las efectivamente encontradas, motivo por el cual se emitió la Alerta Alimentaria N° 01/2025.

Con esta disposición, la ANMAT busca proteger la salud pública y prevenir la comercialización de productos sin control sanitario, tanto en locales físicos como en plataformas de venta online.