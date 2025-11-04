Melincué inauguró un nuevo espacio público en el barrio San Urbano

La localidad de Melincué, en el sur de la provincia de Santa Fe, inauguró un nuevo espacio público en el barrio San Urbano. El lugar fue diseñado especialmente para el esparcimiento de niños y niñas, con juegos seguros y accesibles.

El flamante sector cuenta con toboganes, hamacas, sube y baja, calesitas y figuras con resortes, todo enmarcado en un entorno verde, con buena iluminación y mobiliario urbano. Desde la comuna destacaron que la iniciativa busca promover el encuentro familiar y fomentar hábitos saludables a través del juego.



“Seguimos sumando lugares que fortalecen la vida en comunidad y hacen de Melincué un pueblo cada vez más lindo”, expresaron las autoridades locales, al remarcar la importancia de continuar recuperando espacios públicos para el disfrute vecinal.

El proyecto forma parte de una política sostenida que apunta a la inclusión, la integración social y la mejora de la calidad de vida. Este nuevo rincón para las infancias se suma a otras obras de puesta en valor de plazas, senderos y espacios verdes que consolidan a Melincué como una localidad que crece con mirada comunitaria.