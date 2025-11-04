Milei recibe a los legisladores libertarios electos en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este martes a los legisladores nacionales electos por La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada. La cita está prevista para las 13 y tiene como objetivo coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la agenda de reformas que el Gobierno buscará impulsar en la segunda mitad del mandato.

En total, unos 60 dirigentes libertarios participarán del encuentro. La convocatoria fue exclusiva para los representantes que ingresaron por la lista de LLA, dejando fuera a los candidatos del PRO que formaron parte de la alianza electoral.

De esta forma, no asistirán los nuevos legisladores Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, todos electos por el espacio de Mauricio Macri dentro del acuerdo electoral.

Por parte del oficialismo, estará presente el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, quien acompañará al mandatario durante la reunión.

El lunes, durante la reunión de Gabinete, Milei delineó los ejes de esta nueva etapa de gestión, centrada en reformas estructurales como la tributaria, la modernización laboral, la actualización del Código Penal y la Ley de Presupuesto.

La semana pasada, el presidente ya había mantenido un encuentro con la mayoría de los gobernadores para discutir el mismo paquete de medidas, insistiendo en la necesidad de “financiar la inversión productiva mediante el ahorro nacional”.