Milei recibe a los legisladores libertarios electos en Casa Rosada

Más de 200 mil empleos formales se perdieron desde que asumió Milei
Un informe del IIEP advierte que el trabajo registrado cayó 2% desde noviembre de 2023. El empleo formal en el sector privado fue el más afectado.
El presidente se reúne hoy con los diputados y senadores de La Libertad Avanza para delinear las próximas reformas tributaria y laboral. El PRO quedó fuera del encuentro.Política 04/11/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei recibirá este martes a los legisladores nacionales electos por La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada. La cita está prevista para las 13 y tiene como objetivo coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la agenda de reformas que el Gobierno buscará impulsar en la segunda mitad del mandato.
En total, unos 60 dirigentes libertarios participarán del encuentro. La convocatoria fue exclusiva para los representantes que ingresaron por la lista de LLA, dejando fuera a los candidatos del PRO que formaron parte de la alianza electoral.
De esta forma, no asistirán los nuevos legisladores Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, todos electos por el espacio de Mauricio Macri dentro del acuerdo electoral.
Por parte del oficialismo, estará presente el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, quien acompañará al mandatario durante la reunión.
El lunes, durante la reunión de Gabinete, Milei delineó los ejes de esta nueva etapa de gestión, centrada en reformas estructurales como la tributaria, la modernización laboral, la actualización del Código Penal y la Ley de Presupuesto.
La semana pasada, el presidente ya había mantenido un encuentro con la mayoría de los gobernadores para discutir el mismo paquete de medidas, insistiendo en la necesidad de “financiar la inversión productiva mediante el ahorro nacional”.
El presidente partirá este miércoles hacia Estados Unidos para participar del American Business Forum en Miami y mantener encuentros con empresarios en Nueva York. No se concretará su esperado encuentro con Donald Trump.
Es un vencimiento de intereses del acuerdo refinanciado; el pago impactará en las reservas del BCRA.
El Presidente encabeza el primer encuentro del equipo renovado tras los recientes cambios en el Gabinete. Participan Adorni, Quirno y Santilli.
El Presidente designó a Diego Santilli como ministro del Interior y dio una señal de apertura hacia el PRO. Tendrá a su cargo el vínculo con gobernadores y el Congreso, tras la salida de Lisandro Catalán.
El vocero presidencial fue designado por Javier Milei en reemplazo de Guillermo Francos. Aseguró que la nueva etapa del Gobierno tendrá como eje las reformas estructurales.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.
Con un doblete, el portugués dio vuelta el 2-1 de Al Nassr ante Al Fayha y estiró su cuenta histórica a 952 tantos oficiales.
El piloto de Chevrolet se impuso en el autódromo entrerriano y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, marca que no se lograba desde 1990 con Emiliano Satriano. Quedó líder de la Copa de Oro a dos fechas del final.
Ciclistas de Villa Cañás y localidades vecinas participaron del encuentro organizado por la Dirección de Deportes, que combinó deporte, recreación y naturaleza.
Los cruces de ida en Primera División “A” dejaron series abiertas, mientras que en la “B” se cerró la fase final con los equipos clasificados a las promociones