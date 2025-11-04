Wheelwright se alista para la 59ª Fiesta Nacional de la Música

Melincué inauguró un nuevo espacio público en el barrio San Urbano
La comuna habilitó un moderno sector de juegos infantiles con equipamiento seguro y colorido, pensado para el disfrute de las infancias y las familias del barrio.
El tradicional evento se realizará el 22 y 23 de noviembre en el predio del Ferrocarril. Habrá feria de artesanos, competencia de peñas y propuestas gastronómicas.Regionales04/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de Wheelwright confirmó la fecha de la 59ª edición de la Fiesta Nacional de la Música (FDLM), que se desarrollará los días 22 y 23 de noviembre en el predio del Ferrocarril.
Desde el área de Cultura informaron que ya están abiertas las inscripciones para artesanos y emprendedores que deseen participar de la feria que acompañará el evento. Allí podrán exhibir y vender sus productos ante un público masivo que, como cada año, se acerca desde distintos puntos de la región.
Entre las actividades destacadas se encuentra la 5ª Competencia de Peñas “De Amigos”, que se ha convertido en un clásico dentro de la fiesta. En esta edición, los equipos deberán preparar un costillar de cerdo con guarnición, que será evaluado por un jurado especializado.
Quienes deseen participar pueden consultar el reglamento o inscribirse comunicándose al teléfono 2473-456621.
La Fiesta Nacional de la Música es una de las celebraciones más importantes del sur santafesino. Con casi seis décadas de historia, continúa consolidándose como un espacio de encuentro cultural, gastronómico y artístico que reúne a miles de visitantes cada año.
