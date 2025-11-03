Rural Bike “Uniendo Pueblos” pasó por la región con gran convocatoria

La carrera de rural bike “Uniendo Pueblos” se realizó este domingo y recorrió caminos rurales que conectan Carmen, Elortondo, Melincué, Firmat y Chovet, en el departamento General López. La propuesta convocó a ciclistas de distintas edades y equipos, con un trazado pensado para disfrutar del paisaje y fomentar la actividad física.



Durante la jornada, la localidad fue sede de un puesto de control donde se brindó hidratación, frutas y asistencia básica a los deportistas. La logística incluyó personal de apoyo y voluntarios que garantizaron un paso ordenado y seguro de la caravana.



Desde la organización agradecieron especialmente a Raúl José Canavessio, impulsor de la iniciativa para que la localidad integrara el circuito. “Es el primer paso de muchos que vendrán”, señalaron, al destacar el compromiso de instituciones y vecinos en la puesta en marcha del operativo.



La actividad, de carácter recreativo y competitivo, buscó consolidar la integración entre comunidades a través del deporte, promover hábitos saludables y visibilizar los circuitos rurales de la región. Con buena respuesta del público, los organizadores proyectan nuevas ediciones y más puntos de apoyo en próximos recorridos.