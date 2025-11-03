Rural Bike “Uniendo Pueblos” pasó por la región con gran convocatoria

Sofía Galnares expondrá en el Smart City de Barcelona
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.
Cientos de ciclistas unieron Carmen, Elortondo, Melincué, Firmat y Chovet en una travesía que promovió el deporte y la integración regional. La localidad fue sede de un puesto de control con hidratación y frutas para los participantes.
La carrera de rural bike “Uniendo Pueblos” se realizó este domingo y recorrió caminos rurales que conectan Carmen, Elortondo, Melincué, Firmat y Chovet, en el departamento General López. La propuesta convocó a ciclistas de distintas edades y equipos, con un trazado pensado para disfrutar del paisaje y fomentar la actividad física.
Durante la jornada, la localidad fue sede de un puesto de control donde se brindó hidratación, frutas y asistencia básica a los deportistas. La logística incluyó personal de apoyo y voluntarios que garantizaron un paso ordenado y seguro de la caravana.
Desde la organización agradecieron especialmente a Raúl José Canavessio, impulsor de la iniciativa para que la localidad integrara el circuito. “Es el primer paso de muchos que vendrán”, señalaron, al destacar el compromiso de instituciones y vecinos en la puesta en marcha del operativo.
La actividad, de carácter recreativo y competitivo, buscó consolidar la integración entre comunidades a través del deporte, promover hábitos saludables y visibilizar los circuitos rurales de la región. Con buena respuesta del público, los organizadores proyectan nuevas ediciones y más puntos de apoyo en próximos recorridos.
Hasta el 10 de noviembre se podrán anotar familias interesadas en radicarse en la localidad y construir su vivienda, en el marco del programa “Tierra de Sueños y Oportunidades II”.
Vecinos y proteccionistas advierten por la falta de castraciones y el aumento de perros abandonados en el basural local. Una vecina se hizo cargo de varios animales y pide colaboración solidaria.
Productores hallaron extraños círculos perfectamente trazados en la zona rural y aún no hay explicaciones oficiales.
En el marco del Mes de la Familia, alumnos de distintas escuelas participaron en una actividad artística que promueve la unión, la expresión y el trabajo comunitario.
La diputada Sofía Galnares encabezó el cierre del programa “Jabonería Social”, donde 34 participantes aprendieron a fabricar jabones y detergentes biodegradables a partir de aceite usado.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El “Mellizo” aseguró que seguirá en Vélez hasta 2026 y le cerró la puerta a un regreso al Xeneize. Además, habló del tenso reencuentro con Carlos Tevez.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
El ENRE oficializó un incremento promedio del 3,5% en las boletas y dispuso que Edenor y Edesur pasen a lectura mensual de los medidores.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
