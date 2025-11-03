El Gobierno paga US$ 822 millones al FMI hoy

El Gobierno nacional cancela este lunes 3 de noviembre un vencimiento de US$ 822 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de obligaciones derivadas de la renegociación iniciada en enero de 2024 sobre el crédito originalmente contraído en 2018. El desembolso se cursa con reservas internacionales del Banco Central.

De acuerdo con estimaciones publicadas por distintos medios, los compromisos en moneda extranjera de noviembre ascienden a US$ 1.038 millones, al sumar otros US$ 217 millones con organismos multilaterales. En este contexto, el nivel de reservas mostró movimientos de fin de mes: el jueves cerraron en US$ 40.495 millones y el viernes en US$ 39.382 millones por ajustes contables, por lo que el dato que difunda hoy el BCRA será clave para medir el efecto neto del pago.

El vencimiento llega mientras continúa vigente el programa con el FMI y tras el acuerdo de Facilidades Extendidas anunciado en abril de 2025 por US$ 20.000 millones, diseñado para fortalecer reservas y ordenar el frente financiero.