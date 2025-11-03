El Gobierno paga US$ 822 millones al FMI hoy

Javier Milei reúne a su nuevo Gabinete en Casa Rosada
El Presidente encabeza el primer encuentro del equipo renovado tras los recientes cambios en el Gabinete. Participan Adorni, Quirno y Santilli.
Es un vencimiento de intereses del acuerdo refinanciado; el pago impactará en las reservas del BCRA.Política 03/11/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional cancela este lunes 3 de noviembre un vencimiento de US$ 822 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de obligaciones derivadas de la renegociación iniciada en enero de 2024 sobre el crédito originalmente contraído en 2018. El desembolso se cursa con reservas internacionales del Banco Central.
De acuerdo con estimaciones publicadas por distintos medios, los compromisos en moneda extranjera de noviembre ascienden a US$ 1.038 millones, al sumar otros US$ 217 millones con organismos multilaterales. En este contexto, el nivel de reservas mostró movimientos de fin de mes: el jueves cerraron en US$ 40.495 millones y el viernes en US$ 39.382 millones por ajustes contables, por lo que el dato que difunda hoy el BCRA será clave para medir el efecto neto del pago.
El vencimiento llega mientras continúa vigente el programa con el FMI y tras el acuerdo de Facilidades Extendidas anunciado en abril de 2025 por US$ 20.000 millones, diseñado para fortalecer reservas y ordenar el frente financiero.
El Presidente designó a Diego Santilli como ministro del Interior y dio una señal de apertura hacia el PRO. Tendrá a su cargo el vínculo con gobernadores y el Congreso, tras la salida de Lisandro Catalán.
El vocero presidencial fue designado por Javier Milei en reemplazo de Guillermo Francos. Aseguró que la nueva etapa del Gobierno tendrá como eje las reformas estructurales.
El Ejecutivo de Javier Milei avanza con la licitación de rutas, represas y empresas estatales en una nueva fase de su plan económico.
El mandatario argentino confirmó su presencia en la ceremonia que se realizará el sábado 8 de noviembre en La Paz. Tras el triunfo, felicitó al centrista por redes sociales.
La ex presidenta analizó la caída del peronismo y calificó como “un error político” el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses decidido por Axel Kicillof.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El “Mellizo” aseguró que seguirá en Vélez hasta 2026 y le cerró la puerta a un regreso al Xeneize. Además, habló del tenso reencuentro con Carlos Tevez.
Ocurrió esta madrugada, cerca de las 02:30. Colisionaron dos autos casi de frente en jurisdicción de Teodelina. Tres personas resultaron heridas.
El ENRE oficializó un incremento promedio del 3,5% en las boletas y dispuso que Edenor y Edesur pasen a lectura mensual de los medidores.
La derrota 1-0 ante Gimnasia dejó al Millonario tercero en la tabla anual y a cuatro puntos de Boca, con dos fechas por jugar. El Superclásico en La Bombonera aparece como decisivo.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.