Javier Milei reúne a su nuevo Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabeza esta mañana una reunión junto a su nuevo Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, dando inicio al segundo tramo de su gestión.

Tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, el mandatario formalizó el ingreso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller y Diego “El Colo” Santilli al frente del Ministerio del Interior.

Según fuentes oficiales, durante el encuentro se analizará la agenda legislativa de noviembre, con especial atención al Presupuesto 2026, y se realizará un reconocimiento a los funcionarios salientes.

El primero en llegar fue Adorni, pasadas las 7:30, seguido por Milei cerca de las 9. Alrededor de la mesa oval del Salón Eva Perón se encuentran también Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

Completan la nómina las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), además del titular de Diputados Martín Menem, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien evitó posar en las fotos oficiales tomadas en el Salón de los Bustos.

El único ausente es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, quien se encuentra en Madrid, participando de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por el Banco Santander, donde expondrá sobre “Regulación y crecimiento en Argentina”.