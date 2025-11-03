Kicillof envía el Presupuesto 2026 y pide endeudamiento

YPF lanzó el primer sistema de pago directo en surtidor del país
El gobernador bonaerense presentará hoy a las 14:30, en el Salón Dorado de La Plata, el proyecto de Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y un paquete de deuda. Tras el acto, los textos irán a la Legislatura.País03/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Plata.— Axel Kicillof expondrá este lunes 3 de noviembre, a las 14:30, los lineamientos del Presupuesto 2026, acompañado por intendentes, ministros, legisladores y dirigentes gremiales, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense. El envío incluye la Ley Impositiva y un pedido de endeudamiento para financiar obras y compromisos del año próximo. Tras la presentación, el proyecto ingresará formalmente a la Legislatura para su tratamiento en comisiones.
Según adelantó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el objetivo es “contar con instrumentos” para ejecutar políticas públicas en un contexto fiscal adverso. En paralelo, la Provincia sostiene su reclamo por una deuda nacional que cifra en $12,1 billones, originada en fondos no transferidos, obras paralizadas y programas discontinuados; el caso ya fue llevado a la Corte Suprema.
La movida ocurre en medio de tensiones internas del peronismo, donde el acto con intendentes busca dar volumen político al debate presupuestario y ordenar posiciones de cara a la discusión parlamentaria de fin de año.
Como telón de fondo, a nivel nacional el ENRE oficializó cambios en la lectura de medidores de Edenor y Edesur —de bimestral a mensual— y nuevas actualizaciones tarifarias, medidas que impactan en el AMBA y alimentan el debate sobre recursos y servicios en la Provincia.
