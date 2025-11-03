Milei nombra a Santilli en Interior y busca tender puentes

El Gobierno paga US$ 822 millones al FMI hoy
Es un vencimiento de intereses del acuerdo refinanciado; el pago impactará en las reservas del BCRA.
El Presidente designó a Diego Santilli como ministro del Interior y dio una señal de apertura hacia el PRO. Tendrá a su cargo el vínculo con gobernadores y el Congreso, tras la salida de Lisandro Catalán.
El presidente Javier Milei nombró a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. La confirmación se realizó el domingo por la noche y marca el primer ingreso formal de un dirigente del PRO al Gabinete nacional.
Santilli asumirá en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el viernes. Su rol será encabezar las negociaciones políticas con los gobernadores y con ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de articular los consensos necesarios para el paquete de reformas que el Poder Ejecutivo planea impulsar.
La decisión llegó tras días de tensiones entre el oficialismo y el PRO. En ese contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instruyó a diputados de su sector a pasar al bloque de La Libertad Avanza, movimiento que reconfiguró el tablero parlamentario y aceleró la búsqueda de acuerdos.
Luego del anuncio, Mauricio Macri valoró la incorporación como “positiva” para facilitar puentes con las provincias. El mensaje contrastó con sus críticas previas a otros cambios en el Gabinete, incluida la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.
Santilli mantendrá en las próximas horas reuniones de coordinación en Casa Rosada para definir la agenda inmediata con gobernadores y con la conducción de Diputados y Senado. El foco estará puesto en ordenar la interlocución política y destrabar proyectos priorizados por el Ejecutivo.
