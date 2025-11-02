Guillermo Barros Schelotto descartó volver a Boca y confirmó su continuidad en Vélez

Stéfano Di Carlo, nuevo presidente de River Plate
Con el 61,77% de los votos, el empresario de 36 años se convirtió en el presidente más joven de la historia del club y continuará la línea de gestión de D’Onofrio y Brito.
El “Mellizo” aseguró que seguirá en Vélez hasta 2026 y le cerró la puerta a un regreso al Xeneize. Además, habló del tenso reencuentro con Carlos Tevez.Deportes02/11/2025LORENA ACOSTA
Guillermo Barros Schelotto, uno de los entrenadores más queridos por los hinchas de Boca, despejó las versiones que lo vinculaban nuevamente al club de la Ribera. Tras la derrota de su equipo ante Talleres en Liniers, el actual DT de Vélez fue categórico al hablar sobre su futuro.
“¡Olvidate que sigo! Más allá de que esté firmado, te doy la palabra”, afirmó el “Mellizo”, dejando en claro que no tiene intención de abandonar el “Fortín”, con el que mantiene contrato vigente hasta fines de 2026.
El rumor de un posible regreso a Boca había crecido en los últimos días, impulsado por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, que busca delinear su proyecto deportivo para el próximo año. Sin embargo, la declaración del ex entrenador xeneize disipó cualquier especulación.
La jornada también tuvo un condimento especial: el reencuentro con Carlos Tevez, hoy DT de Talleres. El saludo fue distante, y al ser consultado por la prensa, Barros Schelotto no esquivó la respuesta. “No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego. Lo respeto como persona y como ex compañero, y nada más”, sostuvo.
La tensión entre ambos se arrastra desde 2018, cuando Tevez fue relegado al banco de suplentes durante la recordada final de la Copa Libertadores ante River en Madrid, una decisión que marcó el final de su ciclo en aquel plantel.
