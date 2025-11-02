Santa Fe actualizará salarios estatales pero sin reabrir la paritaria docente

Ya son 82 los búnkeres inactivados en la provincia
El Gobierno de Santa Fe desactivó otro punto de venta de drogas en Rosario. Con esta intervención, ya suman 52 en esa ciudad y 82 en toda la provincia.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.Santa Fe02/11/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno de Santa Fe anunció que actualizará los sueldos de los trabajadores estatales para compensar la diferencia acumulada con la inflación, pero descartó reabrir la paritaria docente antes de fin de año. La aclaración fue realizada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, tras los reclamos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) por la pérdida del poder adquisitivo.
“Vamos a compensar, eso es lo que ha dicho el gobernador Maximiliano Pullaro”, afirmó Olivares, al destacar que la gestión provincial busca “cumplir con la palabra y sostener una conducta” frente a los compromisos salariales asumidos.
El funcionario precisó que el Ejecutivo provincial definirá junto a los gremios la modalidad de pago de esa compensación, pero insistió en que “no habrá una reapertura del acuerdo paritario”. “Queremos escuchar, no imponer decisiones unilaterales”, agregó.
El ministro también explicó que no todo el personal docente perdió poder adquisitivo, ya que los incrementos otorgados durante el año oscilaron entre el 20 y el 29%, frente a una inflación acumulada del 23,3% hasta septiembre.
Por ahora, la provincia esperará a conocer el dato de inflación de octubre para definir el monto final del ajuste. “Esperaremos unos días por una cuestión de método estadístico”, anticipó Olivares.
Según los datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), la inflación acumulada desde julio fue del 5,8%, mientras que los docentes recibieron una suba del 4% y un aumento mínimo garantizado de $40.000.
El gobernador santafesino confirmó su asistencia al encuentro convocado por el presidente Javier Milei para discutir los cambios laborales y tributarios. “Vamos a acompañar lo que esté bien”, afirmó.
La medida rige desde este martes e iguala los plazos con la normativa nacional. Abarca a conductores de taxis, remises, camiones y colectivos.
Amsafé confirmó su adhesión a la medida nacional del martes 14 de octubre. El ministro Fabián Bastia advirtió que habrá descuentos salariales para quienes no trabajen.
El Ministerio de Ambiente provincial concretó rescates y reintroducciones de aves, mamíferos y reptiles recuperados del tráfico ilegal o el mascotismo.
Funcionarios provinciales y fiscales del MPA supervisaron el operativo en Anchoris 1663. Seis personas fueron detenidas.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El sábado 8 de noviembre se realizará una nueva jornada de castración gratuita de perros y gatos. También se aplicarán vacunas antirrábicas.
Una investigación judicial encabezada por el fiscal Iván Raposo permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo. Hubo allanamientos, secuestro de cocaína y prisión preventiva para los acusados.
La diputada nacional electa Caren Tepp desmintió las denuncias sobre presunto financiamiento irregular y habló de una “campaña de noticias falsas” en su contra.
El Ejecutivo de Javier Milei avanza con la licitación de rutas, represas y empresas estatales en una nueva fase de su plan económico.
El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.
El romance entre la cantante rosarina y el futbolista español habría llegado a su fin, según movimientos en redes sociales y fuentes cercanas al entorno.