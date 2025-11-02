Santa Fe actualizará salarios estatales pero sin reabrir la paritaria docente

El Gobierno de Santa Fe anunció que actualizará los sueldos de los trabajadores estatales para compensar la diferencia acumulada con la inflación, pero descartó reabrir la paritaria docente antes de fin de año. La aclaración fue realizada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, tras los reclamos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) por la pérdida del poder adquisitivo.

“Vamos a compensar, eso es lo que ha dicho el gobernador Maximiliano Pullaro”, afirmó Olivares, al destacar que la gestión provincial busca “cumplir con la palabra y sostener una conducta” frente a los compromisos salariales asumidos.

El funcionario precisó que el Ejecutivo provincial definirá junto a los gremios la modalidad de pago de esa compensación, pero insistió en que “no habrá una reapertura del acuerdo paritario”. “Queremos escuchar, no imponer decisiones unilaterales”, agregó.

El ministro también explicó que no todo el personal docente perdió poder adquisitivo, ya que los incrementos otorgados durante el año oscilaron entre el 20 y el 29%, frente a una inflación acumulada del 23,3% hasta septiembre.

Por ahora, la provincia esperará a conocer el dato de inflación de octubre para definir el monto final del ajuste. “Esperaremos unos días por una cuestión de método estadístico”, anticipó Olivares.

Según los datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), la inflación acumulada desde julio fue del 5,8%, mientras que los docentes recibieron una suba del 4% y un aumento mínimo garantizado de $40.000.