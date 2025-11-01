Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían puesto fin a su relación

El romance entre la cantante rosarina y el futbolista español habría llegado a su fin, según movimientos en redes sociales y fuentes cercanas al entorno.

Espectáculos01/11/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, que había sido confirmada hace pocas semanas, parece haber llegado a su fin.
Según trascendió, el futbolista eliminó las imágenes que compartía con la artista argentina y modificó su perfil, dejando de mostrar señales públicas del vínculo.

Por su parte, Nicki mantuvo su actividad habitual en redes, aunque sin referencias a su relación. Ninguno de los dos emitió hasta el momento un comunicado oficial, pero los indicios digitales apuntan a una separación.

Lo que comenzó como uno de los romances más comentados del año termina con un cierre discreto, mientras ambos continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales.

