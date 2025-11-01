Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían puesto fin a su relación

Marley debutó en MasterChef Celebrity y arrasó con memes en redes
El conductor participó por primera vez como concursante del reality, reemplazando a Maxi López, y su humor desató una ola de reacciones en redes sociales.
El romance entre la cantante rosarina y el futbolista español habría llegado a su fin, según movimientos en redes sociales y fuentes cercanas al entorno.Espectáculos01/11/2025LORENA ACOSTA
La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, que había sido confirmada hace pocas semanas, parece haber llegado a su fin.
Según trascendió, el futbolista eliminó las imágenes que compartía con la artista argentina y modificó su perfil, dejando de mostrar señales públicas del vínculo.
Por su parte, Nicki mantuvo su actividad habitual en redes, aunque sin referencias a su relación. Ninguno de los dos emitió hasta el momento un comunicado oficial, pero los indicios digitales apuntan a una separación.
Lo que comenzó como uno de los romances más comentados del año termina con un cierre discreto, mientras ambos continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales.
La conductora aprovechó la visita de su amigo Marley al reality para recordarle su encuentro con su exmarido en Turquía. El divertido cruce generó risas y sorpresa en el estudio.
La cantante reapareció en redes sociales y negó haber sido víctima de violencia. Lamentó la detención de Leandro García Gómez, acusado de privación ilegal de la libertad.
La interna entre Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino llegó a su punto más crítico: todos los músicos fueron desvinculados de la productora y el futuro de la histórica banda santafesina quedó en suspenso.
La conductora se mostró molesta con su ex pareja por los guiños en sus preparaciones. “Siento que todo es una mojada de oreja para mí”, lanzó entre risas durante la gala de eliminación.
La periodista respondió a un posteo de su compañero tras las elecciones, donde él celebró el triunfo de Diego Santilli, su expareja. La tensión entre ambos volvió a quedar expuesta.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
La diputada nacional electa Caren Tepp desmintió las denuncias sobre presunto financiamiento irregular y habló de una “campaña de noticias falsas” en su contra.
El Ejecutivo de Javier Milei avanza con la licitación de rutas, represas y empresas estatales en una nueva fase de su plan económico.
El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.