Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete y promete “profundizar las reformas”

El presidente Javier Milei designó este viernes al hasta ahora vocero presidencial, Manuel Adorni, como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos, quien presentó su renuncia.

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni a través de su cuenta oficial en la red social X.

El flamante funcionario también destacó el trabajo conjunto del equipo de gobierno y el apoyo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, agregó.

Adorni finalizó su mensaje con una invocación religiosa, reafirmando el estilo discursivo del Gobierno: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

La salida de Francos marca un nuevo movimiento dentro del gabinete nacional, mientras el Gobierno busca consolidar la segunda etapa de su gestión con foco en las reformas económicas y administrativas.