Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete y promete “profundizar las reformas”

El gobierno acelera las privatizaciones en transporte y energía
El vocero presidencial fue designado por Javier Milei en reemplazo de Guillermo Francos. Aseguró que la nueva etapa del Gobierno tendrá como eje las reformas estructurales.Política 01/11/2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei designó este viernes al hasta ahora vocero presidencial, Manuel Adorni, como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos, quien presentó su renuncia.
“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni a través de su cuenta oficial en la red social X.
El flamante funcionario también destacó el trabajo conjunto del equipo de gobierno y el apoyo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, agregó.
Adorni finalizó su mensaje con una invocación religiosa, reafirmando el estilo discursivo del Gobierno: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.
La salida de Francos marca un nuevo movimiento dentro del gabinete nacional, mientras el Gobierno busca consolidar la segunda etapa de su gestión con foco en las reformas económicas y administrativas.
El mandatario argentino confirmó su presencia en la ceremonia que se realizará el sábado 8 de noviembre en La Paz. Tras el triunfo, felicitó al centrista por redes sociales.
La ex presidenta analizó la caída del peronismo y calificó como “un error político” el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses decidido por Axel Kicillof.
El Presidente convocó a mandatarios provinciales a la Casa Rosada para retomar el diálogo político y avanzar en consensos sobre las reformas laboral, tributaria y el Presupuesto 2026.
El Presupuesto 2026 proyecta destinar solo el 0,75% del PBI a Educación y Cultura, eliminando el piso legal del 6%. Universidades y programas escolares, entre los más afectados.
La Justicia comenzó el conteo definitivo en distritos donde la diferencia de votos fue mínima. En La Rioja, Santa Cruz y Río Negro la disputa es voto a voto. En Chaco, Capitanich no reconoce la derrota.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
La diputada nacional electa Caren Tepp desmintió las denuncias sobre presunto financiamiento irregular y habló de una “campaña de noticias falsas” en su contra.
El nuevo espacio educativo fue ejecutado por el Gobierno comunal en el marco del programa provincial “Mil Aulas”. La obra fortalece la infraestructura escolar y refuerza el compromiso con la educación pública.