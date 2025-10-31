Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves, por unanimidad, la venta de Los Ángeles Lakers al empresario estadounidense Mark Walter por una cifra estimada en 10 mil millones de dólares, en una de las transacciones más importantes en la historia del deporte.

Con esta operación, Walter se convierte en el accionista mayoritario de la histórica franquicia angelina, poniendo fin a 46 años de control de la familia Buss, que había adquirido el equipo en 1979.

Pese al cambio de manos, Jeannie Buss, hija del recordado Jerry Buss, continuará vinculada a la organización al menos por cinco años más, en calidad de gobernadora del equipo, garantizando cierta continuidad institucional.

Mark Walter es director ejecutivo y presidente de TWG Global, firma de inversiones con presencia en múltiples disciplinas deportivas. Además, posee participaciones en Los Ángeles Dodgers (MLB), Los Ángeles Sparks (WNBA), el equipo Cadillac de Fórmula 1 que debutará en 2026, el Chelsea FC de Inglaterra y la liga femenina de hockey sobre hielo (PWHL).

Desde 2021, Walter ya poseía el 21 % de las acciones de los Lakers y tenía derecho de preferencia ante cualquier venta. Bajo la gestión de los Buss, la franquicia logró 11 de sus 17 campeonatos de la NBA, consolidándose como una de las más exitosas de la liga.