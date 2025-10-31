Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares

Luciano Spalletti asumió como nuevo DT de la Juventus
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.Deportes31/10/2025GASTON PAROLA
La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves, por unanimidad, la venta de Los Ángeles Lakers al empresario estadounidense Mark Walter por una cifra estimada en 10 mil millones de dólares, en una de las transacciones más importantes en la historia del deporte.
Con esta operación, Walter se convierte en el accionista mayoritario de la histórica franquicia angelina, poniendo fin a 46 años de control de la familia Buss, que había adquirido el equipo en 1979.
Pese al cambio de manos, Jeannie Buss, hija del recordado Jerry Buss, continuará vinculada a la organización al menos por cinco años más, en calidad de gobernadora del equipo, garantizando cierta continuidad institucional.
Mark Walter es director ejecutivo y presidente de TWG Global, firma de inversiones con presencia en múltiples disciplinas deportivas. Además, posee participaciones en Los Ángeles Dodgers (MLB), Los Ángeles Sparks (WNBA), el equipo Cadillac de Fórmula 1 que debutará en 2026, el Chelsea FC de Inglaterra y la liga femenina de hockey sobre hielo (PWHL).
Desde 2021, Walter ya poseía el 21 % de las acciones de los Lakers y tenía derecho de preferencia ante cualquier venta. Bajo la gestión de los Buss, la franquicia logró 11 de sus 17 campeonatos de la NBA, consolidándose como una de las más exitosas de la liga.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.