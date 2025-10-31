Final de la Copa Sudamericana 2025: Lanús y Mineiro van por la gloria

Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.Deportes31/10/2025GASTON PAROLA
La Copa Sudamericana 2025 ya tiene final confirmada. Lanús y Atlético Mineiro disputarán el título continental el sábado 22 de noviembre, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.
El conjunto argentino se ganó su lugar tras eliminar a Universidad de Chile con un global de 3-2, mientras que el equipo brasileño superó a Independiente del Valle por 3-1 en Belo Horizonte. Será un duelo con historia, ya que ambos llegan con experiencia en finales internacionales.
A diferencia de las instancias previas, el encuentro definitorio se jugará a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15), y si persiste la igualdad, todo se resolverá desde el punto del penal.
El ganador de la Sudamericana obtendrá un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Libertadores. Además, recibirá un premio económico millonario otorgado por la Conmebol.
En las últimas ediciones, los campeones fueron Independiente del Valle (2019 y 2022), Defensa y Justicia (2021), Atlético Paranaense (2021), Liga de Quito (2023) y Racing Club (2024). Lanús buscará su segundo título tras consagrarse en 2013, mientras que Mineiro irá por su primera conquista en este certamen.
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.