Final de la Copa Sudamericana 2025: Lanús y Mineiro van por la gloria

La Copa Sudamericana 2025 ya tiene final confirmada. Lanús y Atlético Mineiro disputarán el título continental el sábado 22 de noviembre, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

El conjunto argentino se ganó su lugar tras eliminar a Universidad de Chile con un global de 3-2, mientras que el equipo brasileño superó a Independiente del Valle por 3-1 en Belo Horizonte. Será un duelo con historia, ya que ambos llegan con experiencia en finales internacionales.

A diferencia de las instancias previas, el encuentro definitorio se jugará a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15), y si persiste la igualdad, todo se resolverá desde el punto del penal.

El ganador de la Sudamericana obtendrá un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Libertadores. Además, recibirá un premio económico millonario otorgado por la Conmebol.

En las últimas ediciones, los campeones fueron Independiente del Valle (2019 y 2022), Defensa y Justicia (2021), Atlético Paranaense (2021), Liga de Quito (2023) y Racing Club (2024). Lanús buscará su segundo título tras consagrarse en 2013, mientras que Mineiro irá por su primera conquista en este certamen.