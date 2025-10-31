Montoya volvió a criticar a Colapinto: “Si Aron tuviera la plata, sería titular”

Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
Franco Colapinto atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1 y todo indica que será confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. Sin embargo, su desempeño volvió a ser puesto en duda por Juan Pablo Montoya, quien atribuyó su presencia en la máxima categoría al apoyo financiero que recibió desde Argentina.
En diálogo con As Colombia, el ex piloto de Williams y McLaren fue consultado sobre las chances de su hijo, Juan Sebastián Montoya, de llegar a la Fórmula 1. En su respuesta, aprovechó para lanzar una crítica hacia Colapinto:
“El motivo por el que Colapinto llegó a la Fórmula 1 es que los argentinos se unieron para apoyarlo, y eso hizo la diferencia para que lo subieran a un auto”, expresó el colombiano, ganador de siete Grandes Premios.
Además, comparó la situación del argentino con la del estonio Paul Aron, quien compitió junto a Colapinto en el programa de desarrollo de Alpine:
“Si Paul Aron tuviera la plata, le hubieran dado el asiento. Esa es la realidad”, sentenció Montoya.
Pese a las declaraciones, todo apunta a que Alpine anunciará oficialmente en los próximos días la continuidad de Colapinto. Diversas fuentes internacionales aseguran que el argentino ya tiene un acuerdo cerrado con la escudería francesa, dentro del contrato que lo vincula por cinco años —a préstamo desde Williams—.
El piloto de Pilar, que asumió la titularidad en mayo tras el flojo arranque de Jack Doohan, logró destacarse con un monoplaza limitado y terminó imponiéndose claramente sobre Aron, consolidando su lugar en la grilla 2026.
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.
El arquero de Flamengo expresó su deseo de volver a la Selección y descartó nacionalizarse para jugar con Brasil.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.