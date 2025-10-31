Montoya volvió a criticar a Colapinto: “Si Aron tuviera la plata, sería titular”

Franco Colapinto atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1 y todo indica que será confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. Sin embargo, su desempeño volvió a ser puesto en duda por Juan Pablo Montoya, quien atribuyó su presencia en la máxima categoría al apoyo financiero que recibió desde Argentina.

En diálogo con As Colombia, el ex piloto de Williams y McLaren fue consultado sobre las chances de su hijo, Juan Sebastián Montoya, de llegar a la Fórmula 1. En su respuesta, aprovechó para lanzar una crítica hacia Colapinto:

“El motivo por el que Colapinto llegó a la Fórmula 1 es que los argentinos se unieron para apoyarlo, y eso hizo la diferencia para que lo subieran a un auto”, expresó el colombiano, ganador de siete Grandes Premios.

Además, comparó la situación del argentino con la del estonio Paul Aron, quien compitió junto a Colapinto en el programa de desarrollo de Alpine:

“Si Paul Aron tuviera la plata, le hubieran dado el asiento. Esa es la realidad”, sentenció Montoya.

Pese a las declaraciones, todo apunta a que Alpine anunciará oficialmente en los próximos días la continuidad de Colapinto. Diversas fuentes internacionales aseguran que el argentino ya tiene un acuerdo cerrado con la escudería francesa, dentro del contrato que lo vincula por cinco años —a préstamo desde Williams—.

El piloto de Pilar, que asumió la titularidad en mayo tras el flojo arranque de Jack Doohan, logró destacarse con un monoplaza limitado y terminó imponiéndose claramente sobre Aron, consolidando su lugar en la grilla 2026.