Echeverri quiere volver a River, pero su regreso parece lejano

Apenas once meses después de su partida, Claudio “Diablito” Echeverri volvió a ser tema en Núñez. El mediapunta chaqueño, actualmente en Bayer Leverkusen, manifestó su intención de regresar a River tras un enigmático posteo en redes sociales que encendió la ilusión de los hinchas.

El futbolista de 19 años pertenece a Manchester City, club que lo cedió al Leverkusen hasta mediados de 2026. Sin embargo, su presente en Alemania no es el esperado: disputó apenas seis partidos desde su llegada y en los últimos compromisos no sumó minutos. Su deseo es salir en busca de continuidad, pero el City no tiene en sus planes prestarlo a un equipo sudamericano, lo que dificulta cualquier posibilidad de regreso.

El mensaje en su cuenta de Instagram —una foto en blanco y negro besando la camiseta de River, acompañada de un reloj de arena, un corazón y la palabra “back”— fue interpretado como un claro guiño al club que lo formó. En el entorno del jugador aseguran que “extraña el ambiente del Monumental” y que “quiere volver a sentirse importante”.

Echeverri jugó 48 partidos en River entre 2023 y 2024, marcó cuatro goles y conquistó la Liga Profesional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. Su salida se dio luego de declarar públicamente que no renovaría contrato, lo que generó malestar en parte de los hinchas.

Mientras Marcelo Gallardo mantiene la cabeza puesta en la recta final del Torneo Clausura y la clasificación a la próxima Copa Libertadores, en River observan con cautela el deseo del joven. Por ahora, su vuelta parece un sueño más del corazón que una posibilidad concreta.