Echeverri quiere volver a River, pero su regreso parece lejano

Mark Walter compró a los Lakers por 10 mil millones de dólares
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.Deportes31/10/2025GASTON PAROLA
Apenas once meses después de su partida, Claudio “Diablito” Echeverri volvió a ser tema en Núñez. El mediapunta chaqueño, actualmente en Bayer Leverkusen, manifestó su intención de regresar a River tras un enigmático posteo en redes sociales que encendió la ilusión de los hinchas.
El futbolista de 19 años pertenece a Manchester City, club que lo cedió al Leverkusen hasta mediados de 2026. Sin embargo, su presente en Alemania no es el esperado: disputó apenas seis partidos desde su llegada y en los últimos compromisos no sumó minutos. Su deseo es salir en busca de continuidad, pero el City no tiene en sus planes prestarlo a un equipo sudamericano, lo que dificulta cualquier posibilidad de regreso.
El mensaje en su cuenta de Instagram —una foto en blanco y negro besando la camiseta de River, acompañada de un reloj de arena, un corazón y la palabra “back”— fue interpretado como un claro guiño al club que lo formó. En el entorno del jugador aseguran que “extraña el ambiente del Monumental” y que “quiere volver a sentirse importante”.
Echeverri jugó 48 partidos en River entre 2023 y 2024, marcó cuatro goles y conquistó la Liga Profesional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. Su salida se dio luego de declarar públicamente que no renovaría contrato, lo que generó malestar en parte de los hinchas.
Mientras Marcelo Gallardo mantiene la cabeza puesta en la recta final del Torneo Clausura y la clasificación a la próxima Copa Libertadores, en River observan con cautela el deseo del joven. Por ahora, su vuelta parece un sueño más del corazón que una posibilidad concreta.
La NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers, que deja de pertenecer a la familia Buss tras 46 años. Jeannie Buss seguirá ligada al club como gobernadora.
El experimentado entrenador de 66 años reemplaza a Igor Tudor tras una racha sin triunfos. Buscará revertir el mal momento de la Vecchia Signora y clasificarla a la próxima Champions.
El basquetbolista serbio de 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular. El equipo confirmó que inició tratamiento y que el pronóstico es positivo.
El Granate y el Galo se enfrentarán el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Conmebol definió todos los detalles del duelo decisivo.
Por primera vez se usará la tecnología en el certamen nacional. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, el 5 de noviembre en Córdoba.
El expiloto colombiano cuestionó el lugar del argentino en Alpine y aseguró que su llegada a la Fórmula 1 se debe al respaldo económico. Colapinto, sin embargo, está a un paso de ser ratificado para 2026.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.