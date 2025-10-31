Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por la derrota electoral

Milei viajará a Bolivia para la asunción del presidente electo Rodrigo Paz
El mandatario argentino confirmó su presencia en la ceremonia que se realizará el sábado 8 de noviembre en La Paz. Tras el triunfo, felicitó al centrista por redes sociales.
La ex presidenta analizó la caída del peronismo y calificó como "un error político" el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses decidido por Axel Kicillof.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este viernes un extenso texto en sus redes sociales en el que apuntó directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la derrota electoral del domingo pasado.
En su análisis, la ex mandataria afirmó que la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires fue “un error político” que afectó las chances del peronismo a nivel nacional.
“Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones, como también se lo dije personalmente al Gobernador”, expresó Cristina Kirchner.
Recordó que desde el 14 de abril había advertido públicamente sobre los riesgos de dividir el calendario electoral. “Instruí al PJ bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que buscaba que los bonaerenses votaran una sola vez para no dividir los esfuerzos”, señaló.
La ex jefa de Estado comparó la estrategia bonaerense con la de otros mandatarios peronistas que resultaron victoriosos en sus distritos, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa).
Por último, advirtió que adelantar las elecciones provinciales “era muy riesgoso por su peso simbólico y porque, en caso de una derrota, tendría un efecto devastador sobre el peronismo nacional”.
