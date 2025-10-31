Amenábar: secuestran un camión por numeración adulterada

El procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Provincial de Venado Tuerto en la Ruta Nacional 33. El conductor fue detenido y el vehículo quedó secuestrado.

Policiales 31/10/2025 SOFIA ZANOTTI
Un camión Scania fue secuestrado este jueves durante un control vehicular realizado por personal de la Guardia Provincial de Venado Tuerto sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Amenábar, tras detectarse que la numeración del chasis presentaba signos de adulteración.
Según informaron fuentes oficiales, durante la verificación del rodado los agentes constataron irregularidades en la identificación del chasis, motivo por el cual se dio intervención a la Fiscalía de Rufino. El fiscal de turno ordenó el secuestro preventivo del camión y la aprehensión del conductor, acusado de encubrimiento conforme al artículo 289 inciso 3° del Código Penal Argentino, que sanciona la falsificación o alteración de números de bienes registrables.

El chófer fue trasladado a la Subcomisaría 14ª de Amenábar (UR VIII), mientras que el camión quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

