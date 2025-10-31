Amenábar: secuestran un camión por numeración adulterada

Venado Tuerto: destrozó un patrullero mientras huía de la policía y terminó detenido
El incidente ocurrió en la tarde del miércoles en calles Pinto Lucero y Derqui. El sospechoso, aparentemente alcoholizado, fue reducido tras una persecución.
El procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Provincial de Venado Tuerto en la Ruta Nacional 33. El conductor fue detenido y el vehículo quedó secuestrado.
Un camión Scania fue secuestrado este jueves durante un control vehicular realizado por personal de la Guardia Provincial de Venado Tuerto sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Amenábar, tras detectarse que la numeración del chasis presentaba signos de adulteración.
Según informaron fuentes oficiales, durante la verificación del rodado los agentes constataron irregularidades en la identificación del chasis, motivo por el cual se dio intervención a la Fiscalía de Rufino. El fiscal de turno ordenó el secuestro preventivo del camión y la aprehensión del conductor, acusado de encubrimiento conforme al artículo 289 inciso 3° del Código Penal Argentino, que sanciona la falsificación o alteración de números de bienes registrables.
El chófer fue trasladado a la Subcomisaría 14ª de Amenábar (UR VIII), mientras que el camión quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
El operativo fue encabezado por la PDI y permitió secuestrar droga, dinero y celulares. Hay cuatro personas detenidas a disposición de la Justicia.
El hombre, de 49 años, fue condenado tras reconocer los hechos ocurridos en noviembre de 2023, mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
La mujer fue condenada por comercialización de estupefacientes tras una investigación del fiscal Iván Raposo. Cumplirá la pena bajo modalidad domiciliaria por estar a cargo de sus hijos menores.
La jueza Mariana Vidal condenó a un hombre de 38 años a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hija menor de edad. El fallo se conoció este martes en los tribunales de Rufino.
El operativo fue encabezado por la Policía de Investigaciones de Melincué, en coordinación con la Fiscalía de Rosario y el equipo de Microtráfico de Venado Tuerto.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.