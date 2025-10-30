Pullaro confirmó que participará de la reunión convocada por Milei

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro confirmó que asistirá al encuentro convocado por el presidente Javier Milei con los mandatarios provinciales para avanzar en acuerdos por las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno nacional busca impulsar.

La decisión se conoció tras una reunión de gabinete realizada este miércoles, donde el mandatario analizó junto a sus ministros los resultados de las elecciones nacionales y los desafíos políticos de la nueva etapa.

“Vamos a acompañar todo lo que sea bueno para Santa Fe, reformas que hay que llevar adelante, la laboral y la impositiva. No podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina”, señaló Pullaro. En ese sentido, remarcó la necesidad de eliminar el impuesto al cheque, reducir retenciones y aliviar la presión fiscal para favorecer la competitividad.

Sobre la reforma laboral, el gobernador consideró que se necesitan “mejores leyes laborales, no solo para los empresarios sino con una mirada hacia las pymes, para generar empleo genuino”.

Fuentes cercanas al mandatario indicaron que la postura de Santa Fe será de acompañamiento, siempre que se escuchen las propuestas de las provincias. “Pullaro está dispuesto a ser parte de los consensos, si el presidente se deja ayudar”, destacaron.

En paralelo, el gobernador insistirá en que se atiendan temas específicos del territorio santafesino, como el cumplimiento de los fallos judiciales por deudas de Nación y la reactivación de obras de infraestructura clave para la provincia.