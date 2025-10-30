Milei recibe a los gobernadores en su primer gesto de apertura tras las elecciones

Milei reduce la inversión educativa al nivel más bajo de la década
El Presupuesto 2026 proyecta destinar solo el 0,75% del PBI a Educación y Cultura, eliminando el piso legal del 6%. Universidades y programas escolares, entre los más afectados.
El presidente Javier Milei encabezará este jueves su primer encuentro formal con gobernadores desde las elecciones legislativas, en un intento por reabrir canales de diálogo y construir acuerdos políticos de cara al debate de las reformas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso durante 2026.
La reunión se desarrollará a partir de las 17 en la Casa Rosada, en el Salón Eva Perón o el Salón de los Científicos, y contará con la presencia de los ministros Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior).
El temario principal incluirá la discusión del Presupuesto 2026 y los proyectos de reforma laboral y tributaria, ambos derivados del Pacto de Mayo firmado con la mayoría de los mandatarios provinciales en julio del año pasado. El encargado de coordinar los borradores legislativos es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre los confirmados se encuentran Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco).
Por el contrario, no participarán los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) ni Gustavo Melella (Tierra del Fuego), considerados los opositores más duros al Ejecutivo nacional.
Fuentes de Balcarce 50 calificaron la cita como “una primera foto de compromiso y apertura al diálogo”, mientras que los debates técnicos continuarán en las próximas semanas en el marco del Consejo del Pacto de Mayo. Ese organismo prevé reunirse nuevamente a fines de noviembre y entregar a Milei, el 15 de diciembre, un informe final con las propuestas consensuadas.
La Justicia comenzó el conteo definitivo en distritos donde la diferencia de votos fue mínima. En La Rioja, Santa Cruz y Río Negro la disputa es voto a voto. En Chaco, Capitanich no reconoce la derrota.
El presidente destacó a Karina Milei por anticipar la victoria de La Libertad Avanza en Buenos Aires y afirmó que el nuevo Congreso permitirá avanzar con las reformas del Pacto de Mayo.
Tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, Javier Milei demora el rediseño de su Gabinete mientras crecen las tensiones internas y el kirchnerismo vuelve al modo disputa.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
La exvedette y conductora obtuvo una banca por La Libertad Avanza tras alcanzar el 32,64% de los votos en su provincia. Asumirá el 10 de diciembre.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.