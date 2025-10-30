Milei recibe a los gobernadores en su primer gesto de apertura tras las elecciones

El presidente Javier Milei encabezará este jueves su primer encuentro formal con gobernadores desde las elecciones legislativas, en un intento por reabrir canales de diálogo y construir acuerdos políticos de cara al debate de las reformas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso durante 2026.

La reunión se desarrollará a partir de las 17 en la Casa Rosada, en el Salón Eva Perón o el Salón de los Científicos, y contará con la presencia de los ministros Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior).



El temario principal incluirá la discusión del Presupuesto 2026 y los proyectos de reforma laboral y tributaria, ambos derivados del Pacto de Mayo firmado con la mayoría de los mandatarios provinciales en julio del año pasado. El encargado de coordinar los borradores legislativos es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre los confirmados se encuentran Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco).

Por el contrario, no participarán los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) ni Gustavo Melella (Tierra del Fuego), considerados los opositores más duros al Ejecutivo nacional.

Fuentes de Balcarce 50 calificaron la cita como “una primera foto de compromiso y apertura al diálogo”, mientras que los debates técnicos continuarán en las próximas semanas en el marco del Consejo del Pacto de Mayo. Ese organismo prevé reunirse nuevamente a fines de noviembre y entregar a Milei, el 15 de diciembre, un informe final con las propuestas consensuadas.