Preocupación por el abandono de animales en el basural de Venado Tuerto

Avellaneda oeste: aparecieron figuras en campos de trigo
Productores hallaron extraños círculos perfectamente trazados en la zona rural y aún no hay explicaciones oficiales.
Vecinos y proteccionistas advierten por la falta de castraciones y el aumento de perros abandonados en el basural local. Una vecina se hizo cargo de varios animales y pide colaboración solidaria.Regionales30/10/2025LORENA ACOSTA
Una vecina de Venado Tuerto, identificada como Silvana, compartió en redes sociales una situación alarmante relacionada con el abandono de animales en el basural de la ciudad. Según relató, decidió acercarse al lugar luego de recibir numerosos pedidos de ayuda de personas que alertaban sobre perros en estado de abandono.
“Allí me comentaron que ya nadie se ocupa de castrar los animales que llegan nuevos. Personal de IMUSCA trasladó a un perro muy adulto que acababan de chocar y que estaba en estado grave”, explicó Silvana.
En su recorrida, la proteccionista observó manadas de perros que viven entre las lomas de basura. También contó que en el sitio reside un hombre mayor que cuida de unos 15 animales, todos en buenas condiciones y sin parásitos. “Hace un tiempo abandonaron una perra preñada que tuvo 10 cachorros; la gente fue llevándolos, pero logré encontrar a dos, que ahora tengo en tránsito hasta conseguirles adopción responsable”, agregó.
Silvana anticipó que asumirá los costos de las castraciones pendientes y que los cachorros serán revisados por un veterinario. Además, apeló a la solidaridad de la comunidad: “Quien desee colaborar puede hacerlo con alimento para cachorros o con un aporte económico para poder vacunarlos”.
Los interesados pueden comunicarse al número 15529807 para colaborar.
La situación, una vez más, pone en evidencia la necesidad de políticas sostenidas de control poblacional y cuidado de los animales abandonados en Venado Tuerto.
