Argentina se coronó campeona panamericana de pádel en Chile

Eden Hazard, nuevo miembro del Salón de la Fama de la Premier League
El exjugador belga fue reconocido por su brillante etapa en el Chelsea, donde dejó una huella imborrable.
Los seleccionados masculino y femenino de Argentina vencieron a Brasil en ambas finales y se quedaron con la medalla de oro en el Campeonato Panamericano disputado en Santiago de Chile.Deportes30/10/2025GASTON PAROLA
La Selección Argentina de pádel volvió a demostrar su dominio continental al consagrarse campeona panamericana en Chile, tanto en la rama masculina como en la femenina. Con equipos jóvenes, formados por figuras emergentes con experiencia internacional, el combinado nacional ratificó su condición de potencia.
Bajo la dirección de Cecilia Reiter, los argentinos se impusieron con autoridad a Brasil en ambas finales. En la rama masculina, Maxi Arce Simo y Maxi Sánchez Blasco vencieron a Rodriguez y Julianotti por 6-3 y 6-2. Luego, Valentino Libaak y Ramiro Valenzuela sellaron el título tras superar a Simonato y Cunha 6-3 y 6-4.
En la categoría femenina, el equipo también derrotó 2-0 a Brasil. Victoria Vilchez y Martina Fassio ganaron el primer punto frente a Schuck y Cirne por 6-1 y 6-4. Finalmente, Daiara Valenzuela y María Laura Ferreyra cerraron la serie con un contundente 6-0 y 6-4 ante Barreto y Giusti.
En semifinales, los varones habían superado a México por 3-0 y las mujeres a Paraguay.
El plantel argentino se completó con Juan Ignacio Rubini, Franco Dal Bianco, Ignacio Piotto, Fiorella Propato, Francesca Ana Floriani, Sol Capello y Alma Sofía Córdoba, todos representantes de un pádel nacional en constante crecimiento.
El cuerpo técnico, diseñado por la Asociación de Pádel Argentino (APA), incluyó además a Javier Blanco como preparador físico y Sebastián Propato como asistente técnico.
El exjugador belga fue reconocido por su brillante etapa en el Chelsea, donde dejó una huella imborrable.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El Verdao intentará revertir el 0-3 sufrido en Ecuador cuando reciba a Liga de Quito este jueves desde las 21:30 en el Allianz Parque, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El goleador de la Ligue 1 habló sobre su gran momento en Racing de Estrasburgo y reconoció que sueña con una convocatoria de Scaloni.
El equipo de Arne Slot fue goleado 3-0 por Crystal Palace en Anfield y acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. Alexis Mac Allister fue titular.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo ecuatoriano goleó a Palmeiras en la ida de semifinales y busca volver a una final continental después de 17 años.
El Presupuesto 2026 proyecta destinar solo el 0,75% del PBI a Educación y Cultura, eliminando el piso legal del 6%. Universidades y programas escolares, entre los más afectados.
El argentino enfrentará este jueves al número 2 del mundo por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000.
El Presidente convocó a mandatarios provinciales a la Casa Rosada para retomar el diálogo político y avanzar en consensos sobre las reformas laboral, tributaria y el Presupuesto 2026.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.