Argentina se coronó campeona panamericana de pádel en Chile

La Selección Argentina de pádel volvió a demostrar su dominio continental al consagrarse campeona panamericana en Chile, tanto en la rama masculina como en la femenina. Con equipos jóvenes, formados por figuras emergentes con experiencia internacional, el combinado nacional ratificó su condición de potencia.

Bajo la dirección de Cecilia Reiter, los argentinos se impusieron con autoridad a Brasil en ambas finales. En la rama masculina, Maxi Arce Simo y Maxi Sánchez Blasco vencieron a Rodriguez y Julianotti por 6-3 y 6-2. Luego, Valentino Libaak y Ramiro Valenzuela sellaron el título tras superar a Simonato y Cunha 6-3 y 6-4.

En la categoría femenina, el equipo también derrotó 2-0 a Brasil. Victoria Vilchez y Martina Fassio ganaron el primer punto frente a Schuck y Cirne por 6-1 y 6-4. Finalmente, Daiara Valenzuela y María Laura Ferreyra cerraron la serie con un contundente 6-0 y 6-4 ante Barreto y Giusti.

En semifinales, los varones habían superado a México por 3-0 y las mujeres a Paraguay.

El plantel argentino se completó con Juan Ignacio Rubini, Franco Dal Bianco, Ignacio Piotto, Fiorella Propato, Francesca Ana Floriani, Sol Capello y Alma Sofía Córdoba, todos representantes de un pádel nacional en constante crecimiento.

El cuerpo técnico, diseñado por la Asociación de Pádel Argentino (APA), incluyó además a Javier Blanco como preparador físico y Sebastián Propato como asistente técnico.