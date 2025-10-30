Liverpool sufrió otra dura caída y quedó afuera de la Copa de la Liga

Cam Ward, víctima de una millonaria estafa por suplantación de identidad
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El equipo de Arne Slot fue goleado 3-0 por Crystal Palace en Anfield y acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. Alexis Mac Allister fue titular.Deportes30/10/2025GASTON PAROLA
Liverpool atraviesa un momento crítico. Este martes, el conjunto dirigido por Arne Slot fue superado por 3-0 frente a Crystal Palace en Anfield y quedó eliminado en la primera ronda de la Copa de la Liga Inglesa.
El encuentro mostró desde el inicio a un Crystal Palace dominante, que aprovechó los espacios defensivos del local. Ismaila Sarr fue la gran figura del partido al marcar un doblete antes del cierre del primer tiempo, mientras que Yerry Pino selló la goleada sobre el final.
Alexis Mac Allister fue titular en el equipo de Merseyside, que no logra reaccionar tras una racha negativa que ya suma seis derrotas en sus últimos siete compromisos entre todas las competencias.
La situación preocupa a los hinchas, especialmente porque Liverpool volverá a tener compromisos exigentes en los próximos días: enfrentará a Aston Villa y Real Madrid (por la Champions League), y luego visitará a Manchester City. Slot deberá encontrar respuestas rápido para evitar que la crisis se profundice.
El mariscal de campo de los Tennessee Titans perdió unos 250 mil dólares tras ser víctima de un fraude que usó su nombre y el de su padre para solicitar préstamos falsos.
El Verdao intentará revertir el 0-3 sufrido en Ecuador cuando reciba a Liga de Quito este jueves desde las 21:30 en el Allianz Parque, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El goleador de la Ligue 1 habló sobre su gran momento en Racing de Estrasburgo y reconoció que sueña con una convocatoria de Scaloni.
El entrenador español enfrenta críticas internas por sus métodos de trabajo y relación con los jugadores. Algunos lo comparan con Guardiola y aseguran que “se excede en el control”.
El argentino enfrentará este jueves al número 2 del mundo por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000.
El árbitro no fue designado para la próxima fecha del Clausura, luego de la polémica expulsión de Iván Tapia en el duelo entre Barracas Central y Boca Juniors.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.