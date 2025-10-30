Liverpool sufrió otra dura caída y quedó afuera de la Copa de la Liga

Liverpool atraviesa un momento crítico. Este martes, el conjunto dirigido por Arne Slot fue superado por 3-0 frente a Crystal Palace en Anfield y quedó eliminado en la primera ronda de la Copa de la Liga Inglesa.

El encuentro mostró desde el inicio a un Crystal Palace dominante, que aprovechó los espacios defensivos del local. Ismaila Sarr fue la gran figura del partido al marcar un doblete antes del cierre del primer tiempo, mientras que Yerry Pino selló la goleada sobre el final.

Alexis Mac Allister fue titular en el equipo de Merseyside, que no logra reaccionar tras una racha negativa que ya suma seis derrotas en sus últimos siete compromisos entre todas las competencias.

La situación preocupa a los hinchas, especialmente porque Liverpool volverá a tener compromisos exigentes en los próximos días: enfrentará a Aston Villa y Real Madrid (por la Champions League), y luego visitará a Manchester City. Slot deberá encontrar respuestas rápido para evitar que la crisis se profundice.