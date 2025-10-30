Liga de Quito, el inesperado gigante que sueña con otra Libertadores

Cam Ward, víctima de una millonaria estafa por suplantación de identidad
El equipo ecuatoriano goleó a Palmeiras en la ida de semifinales y busca volver a una final continental después de 17 años.Deportes30/10/2025GASTON PAROLA
Liga Deportiva Universitaria de Quito atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Este jueves, desde las 21:30, visitará a Palmeiras por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores con una ventaja de 3-0 conseguida en la altura de Quito, que lo deja a un paso de una nueva final continental.
Campeón en 2008 con Edgardo Bauza, el conjunto ecuatoriano se metió entre los cuatro mejores del torneo más importante de Sudamérica tras eliminar a Botafogo —último campeón— y a San Pablo. A pesar de haber cambiado de entrenador a mitad de temporada, con la llegada del brasileño Thiago Nunes en reemplazo del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, el equipo recuperó identidad y solidez.
Una de las claves del presente de la “U” está en la continuidad de una base ganadora. Figuras como el arquero Alexander Domínguez, los defensores José Quintero, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez, y el argentino Lisandro Alzugaray —autor de cuatro goles en el certamen— sostienen un grupo que ya había sido campeón de la Copa Sudamericana 2023.
A ellos se sumaron refuerzos de jerarquía como Michael Estrada, Jeison Medina, el chileno Lautaro Pastrán y el boliviano Gabriel Villamil, quien fue figura con un doblete ante Palmeiras. Con solo una derrota en toda la Libertadores, Liga combina experiencia, altura y un juego colectivo eficaz que le permite soñar con volver a levantar el trofeo que conquistó hace 17 años.
El Verdao intentará revertir el 0-3 sufrido en Ecuador cuando reciba a Liga de Quito este jueves desde las 21:30 en el Allianz Parque, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El goleador de la Ligue 1 habló sobre su gran momento en Racing de Estrasburgo y reconoció que sueña con una convocatoria de Scaloni.
El equipo de Arne Slot fue goleado 3-0 por Crystal Palace en Anfield y acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. Alexis Mac Allister fue titular.
El entrenador español enfrenta críticas internas por sus métodos de trabajo y relación con los jugadores. Algunos lo comparan con Guardiola y aseguran que “se excede en el control”.
El argentino enfrentará este jueves al número 2 del mundo por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
