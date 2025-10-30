Liga de Quito, el inesperado gigante que sueña con otra Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Este jueves, desde las 21:30, visitará a Palmeiras por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores con una ventaja de 3-0 conseguida en la altura de Quito, que lo deja a un paso de una nueva final continental.

Campeón en 2008 con Edgardo Bauza, el conjunto ecuatoriano se metió entre los cuatro mejores del torneo más importante de Sudamérica tras eliminar a Botafogo —último campeón— y a San Pablo. A pesar de haber cambiado de entrenador a mitad de temporada, con la llegada del brasileño Thiago Nunes en reemplazo del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, el equipo recuperó identidad y solidez.

Una de las claves del presente de la “U” está en la continuidad de una base ganadora. Figuras como el arquero Alexander Domínguez, los defensores José Quintero, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez, y el argentino Lisandro Alzugaray —autor de cuatro goles en el certamen— sostienen un grupo que ya había sido campeón de la Copa Sudamericana 2023.

A ellos se sumaron refuerzos de jerarquía como Michael Estrada, Jeison Medina, el chileno Lautaro Pastrán y el boliviano Gabriel Villamil, quien fue figura con un doblete ante Palmeiras. Con solo una derrota en toda la Libertadores, Liga combina experiencia, altura y un juego colectivo eficaz que le permite soñar con volver a levantar el trofeo que conquistó hace 17 años.