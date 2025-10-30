¿Un guiño a River?: el posteo del Diablito Echeverri tras ser suplente en el Leverkusen

Claudio “Diablito” Echeverri volvió a ser noticia fuera de la cancha. Tras el triunfo 4-2 del Bayer Leverkusen sobre el Paderborn por la segunda ronda de la Copa de Alemania, el mediapunta argentino publicó una historia en su cuenta de Instagram besándose el escudo de River Plate, gesto que rápidamente encendió las redes entre los hinchas millonarios.

El futbolista, de 19 años, no ingresó en el partido pese a que su equipo disputó un alargue y utilizó seis cambios, lo que fue interpretado como una muestra de su descontento. En la imagen, en blanco y negro, Echeverri acompañó la foto con tres emojis: un reloj de arena, un corazón rojo y una flecha con la palabra “back” (volver), que muchos consideraron un mensaje de nostalgia hacia el club donde se formó.

Desde su llegada al Leverkusen, cedido por el Manchester City, el chaqueño suma apenas 127 minutos en seis partidos. Su última aparición en la Bundesliga fue el 21 de septiembre y su único partido como titular fue en la Champions League ante PSG, donde fue reemplazado en el entretiempo.

El posteo no pasó desapercibido en Núñez. Si bien su salida en 2023 generó tensiones —tras decir que no renovaría contrato y ser vendido por 25 millones de euros al City—, el gesto del Diablito fue recibido por muchos hinchas como una señal de arrepentimiento o afecto hacia River, el club donde dio sus primeros pasos y conquistó al público.