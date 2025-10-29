Pullaro participará de la reunión con Milei y gobernadores por las reformas

El Gobierno nacional convocó para este jueves por la tarde a una reunión clave entre el presidente Javier Milei, los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior), y los gobernadores provinciales, con el fin de avanzar en la agenda legislativa de reformas laboral y tributaria tras el triunfo electoral del oficialismo.

Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro confirmó su predisposición al diálogo. “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante como la laboral e impositiva”, declaró, aunque advirtió que los beneficios deben ser “mutuos para empresarios y trabajadores”.

El encuentro marcará el primer gesto de acercamiento político del Presidente tras las elecciones. Su discurso post-electoral, más conciliador, busca tender puentes con los mandatarios provinciales para garantizar el avance de las leyes en el Congreso.

La atención estará puesta en el bloque Provincias Unidas, que si bien no logró consolidarse como tercera fuerza, puede resultar decisivo para alcanzar el quórum. Pullaro, por su parte, anticipó que defenderá los intereses del interior productivo y reiteró su postura frente a la presión impositiva: “No podemos tener esta carga tributaria en la Argentina. Hay que bajarla y eliminar impuestos como el del cheque y las retenciones”.