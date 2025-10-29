Pullaro participará de la reunión con Milei y gobernadores por las reformas

Amplían la vigencia de las licencias profesionales en santa fe
La medida rige desde este martes e iguala los plazos con la normativa nacional. Abarca a conductores de taxis, remises, camiones y colectivos.
El gobernador santafesino confirmó su asistencia al encuentro convocado por el presidente Javier Milei para discutir los cambios laborales y tributarios. “Vamos a acompañar lo que esté bien”, afirmó.Santa Fe29/10/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional convocó para este jueves por la tarde a una reunión clave entre el presidente Javier Milei, los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior), y los gobernadores provinciales, con el fin de avanzar en la agenda legislativa de reformas laboral y tributaria tras el triunfo electoral del oficialismo.
Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro confirmó su predisposición al diálogo. “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante como la laboral e impositiva”, declaró, aunque advirtió que los beneficios deben ser “mutuos para empresarios y trabajadores”.
El encuentro marcará el primer gesto de acercamiento político del Presidente tras las elecciones. Su discurso post-electoral, más conciliador, busca tender puentes con los mandatarios provinciales para garantizar el avance de las leyes en el Congreso.
La atención estará puesta en el bloque Provincias Unidas, que si bien no logró consolidarse como tercera fuerza, puede resultar decisivo para alcanzar el quórum. Pullaro, por su parte, anticipó que defenderá los intereses del interior productivo y reiteró su postura frente a la presión impositiva: “No podemos tener esta carga tributaria en la Argentina. Hay que bajarla y eliminar impuestos como el del cheque y las retenciones”.
Amsafé confirmó su adhesión a la medida nacional del martes 14 de octubre. El ministro Fabián Bastia advirtió que habrá descuentos salariales para quienes no trabajen.
El Ministerio de Ambiente provincial concretó rescates y reintroducciones de aves, mamíferos y reptiles recuperados del tráfico ilegal o el mascotismo.
Funcionarios provinciales y fiscales del MPA supervisaron el operativo en Anchoris 1663. Seis personas fueron detenidas.
La estrategia de compras centralizadas permitió garantizar tratamientos en toda la red pública provincial, pese a la baja en los envíos nacionales.
La Provincia consolidó un avance histórico en el control carcelario tras la creación de la figura de “interno de alto perfil” y la nueva Ley Penitenciaria.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
El seleccionado femenino venció 67-46 a Venezuela en Asunción y obtuvo su quinto título continental en la categoría. Sofía Novoa fue la figura con 14 puntos.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.
El delantero de 35 años rescindió su contrato tras no ser tenido en cuenta por Lucas Bernardi. Sin goles ni continuidad, cerró un paso olvidable por Rosario.