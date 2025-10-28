Milei celebró el triunfo bonaerense y elogió a su hermana: “La única que creyó que podíamos ganar era ella”

El triunfo posterga cambios en el Gabinete y reaviva internas políticas
Tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, Javier Milei demora el rediseño de su Gabinete mientras crecen las tensiones internas y el kirchnerismo vuelve al modo disputa.
El presidente destacó a Karina Milei por anticipar la victoria de La Libertad Avanza en Buenos Aires y afirmó que el nuevo Congreso permitirá avanzar con las reformas del Pacto de Mayo.
El presidente Javier Milei resaltó este martes el rol de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al asegurar que fue “la única” que predijo el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.
Durante una entrevista con el canal Neura, Milei recordó que tras la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre, nadie en su entorno imaginaba revertir el resultado. “Todos pensábamos que estábamos buscando achicar lo mayor posible. La única que creyó que podíamos ganar fue mi hermana”, señaló.
El mandatario valoró el desempeño del equipo bonaerense y mencionó especialmente a Diego Santilli, Karen Reichardt y al armador provincial Sebastián Pareja, además del “equipo de comunicación de Santiago Caputo”.
Por su parte, Karina Milei, quien fue calificada por Alejandro Fantino como “la gran ganadora de la elección”, respondió con mesura: “No, todos los argentinos somos los ganadores acá”.
Milei también apuntó contra Fuerza Patria, el espacio que lidera Caren Tepp, al sostener que “hasta tienen que mentir” con los números para “tener más decoro”. Según su lectura, “La Libertad Avanza le ganó al kirchnerismo 41 a 24”.
Con respecto al panorama legislativo, el presidente celebró que el oficialismo contará con “101 diputados y 20 senadores”, lo que —afirmó— abrirá la puerta para avanzar con reformas profundas. “Se abren las posibilidades de hacer un conjunto de cambios como nunca se vio. A partir del 10 vamos a empezar con todas las reformas pactadas en el Pacto de Mayo”, concluyó.
